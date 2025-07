Am 23. August werden Comedians in diversen Kategorien ausgezeichnet, darunter wird auch ein SRF 3 Best Talent Comedy gekürt. Du kannst bei der TV-Sause dabei sein, wenn die Swiss Comedy Awards live auf SRF 1 übertragen werden. Gewinne hier Tickets für das Fernseh-Erlebnis in den SRF-Studios im Leutschenbach in Zürich.

Nominiert sind folgende Comedians in den vier Kategorien:

Kategorie «SRF 3 Best Talent Comedy»

Nina Achermann

Jeremy Chavez

Valerian Mollet

Kategorie «Solo»

Milan Milanski, «Schwugo»

Jane Mumford, «Leben!»

Lara Stoll, «Volume 5 – Die Rückkehr!»

Kategorie «Ensemble»

The Nest Company, «Glorious»

Theater Fauteuil, «Pfyfferli 2025»

Shake Company Zürich, «Forever Young»

Kategorie «Online»

Gabirano

T-Ronimo

Jonthan

Teilnahmeschluss ist der 20. August 2025. Weitere Informationen erhalten die Gewinner:innen nach der Auslosung.