Diesen Freitag startet die Eishockey-Weltmeisterschaft und die Schweiz als Gastgeberin tritt im Eröffnungsspiel gegen die USA an. Radio SRF 3 ist mittendrin und sendet live aus der offiziellen Fanzone in Zürich.

Auf die Fans warten packende Live-Momente, ein einmaliger Einblick ins Radiogeschehen vor Ort – und die Chance, Eishockey-Grössen zu treffen, Autogramme zu ergattern und Tickets fürs Finalspiel zu gewinnen.

Hier kommen die wichtigsten Infos:

Wann sendet SRF 3 aus der Fanzone?

SRF 3 begleitet die Spiele der Schweiz, die Halbfinals und das Finale im Radio. Die Hosts senden direkt aus der Zürcher Fanzone, für die Analysen der Spiele sind die Eishockey-Reporter Christoph Sterchi und Reto Wiedmer verantwortlich.

Passend zum Thema Umfassende Berichterstattung SRF rückt die Eishockey-Heimweltmeisterschaft in den Fokus

Zusätzlich gibt es spannende Hintergrundgeschichten rund ums Turnier, Reportagen aus dem Schweizer Lager und Meinungen aus der Fanzone. Ein besonderes Highlight: Bekannte Persönlichkeiten statten dem Studio einen Besuch ab. Nach dem Live-Talk am Radio stehen sie den Fans für Autogramme zur Verfügung.

Datum & Zeit Gast Autogramm-Viertelstunde 15.5.2026, 16 Uhr Ralph Krueger (ehemaliger Trainer der Schweizer Männer-Nati) ab 16:30 Uhr 16.5.2026, 15 Uhr Matthias Seger (ehemaliger Nationalspieler) ab 15:30 Uhr 16.5.2026, 16 Uhr Bastian Baker (Sänger) ab 16:30 Uhr 18.5.2026, 16 Uhr Justin Krueger (ehemaliger deutscher Nationalspieler) ab 16:30 Uhr 18.5.2026, 18:30 Uhr Renato Tosio (ehemaliger Goalie der Schweizer Nati) ab 19 Uhr 20.5.2026, 15:30 Uhr Colin Muller (abtretender Trainer der Schweizer Frauen-Nati) - 21.5.2026, 18 Uhr Lara Christen, Sinja Leemann, Saskia Maurer (Nationalspielerinnen) ab 18:30 Uhr 23.5.2026, 15 Uhr Lara Stalder, Ivana Wey, Alina Marti (Nationalspielerinnen) ab 15:30 Uhr 28.5.2026, 15 Uhr Jonas Hiller (ehemaliger Goalie der Schweizer Nati) 15:20-15:40 Uhr 28.5.2026, 18 Uhr Roger Schnegg (Direktor von Swiss Olympic) - 30.5.2026 Ka Lehmann (ehemalige Nationalspielerin & Verwaltungsrätin des Hockeyverbands) Zeit noch offen

Was können Fans in der Live-Zone erleben?

Die Live-Zone ist ein Treffpunkt für alle, die ins Eishockey-Fieber eintauchen möchten. Neben der Möglichkeit, das Geschehen auf der Grossleinwand zu verfolgen, können Fans zusammenkommen, sich austauschen und die einzigartige Stimmung eines Grossereignisses geniessen.

In der Begegnungszone rund ums SRF 3-Studio haben Fans die Gelegenheit, einmalige Einblicke hinter die Kulissen zu erhalten – und vielleicht sogar selbst Teil des Radioprogramms zu werden. Wer sein Glück versuchen möchte, kann am Wettbewerb teilnehmen: Zu gewinnen gibt es unter anderem Tickets fürs Finalspiel der Eishockey-WM am 31. Mai.

Wo befinden sich die Fanzone und das SRF 3-Studio?

Das SRF 3-Studio ist in der offiziellen Fanzone hinter der Swiss Life Arena in Zürich-Altstetten beheimatet. Am besten erreicht man sie via Bahnhof Altstetten. Turniergäste gelangen direkt über den «Walk of Legends» in die Fanzone. Ein Matchticket ist aber nicht zwingend – der Eintritt in die Fanzone ist kostenlos. Weitere Infos gibt's hier.