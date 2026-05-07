Am Freitag, 15. Mai beginnt die Eishockey-WM in der Schweiz. SRF berichtet täglich im TV und Radio sowie online und auf Social Media über eines der Sporthighlights 2026. Im Zentrum steht das Schweizer Eishockey-Nationalteam. Die Berichterstattung wird mit einem täglichen WM-Magazin abgerundet.

Erstmals seit 2009 und zum insgesamt elften Mal findet vom 15. bis 31. Mai 2026 die Eishockey-Weltmeisterschaft der Männer in der Schweiz statt. Bei SRF verpasst das Publikum keine Entscheidung: SRF begleitet die Weltmeisterschaft umfassend und berichtet an allen 17 Tagen live im TV und Radio sowie online und auf den Social-Media-Kanälen von SRF Sport.

Umfangreiche Live-Berichterstattung mit Schweizer Fokus

Während der Weltmeisterschaft werden insgesamt 30 Spiele live auf SRF zwei übertragen, im kommentierten Livestream kann das Publikum zudem alle Spiele mitverfolgen. Auf SRF zwei sind in der Regel eines der Spiele, die um 16.20 Uhr angepfiffen werden, sowie eine der beiden Abendpartien, die um 20.20 Uhr starten, zu sehen. Die Spiele in Zürich kommentieren Reto Müller und Experte Philippe Furrer, in Freiburg stehen Kommentator Silvan Schweizer und Experte Félicien Du Bois im Einsatz. Im Fokus der Berichterstattung steht das Schweizer Nationalteam. Lukas Ninck ist als Nati-Reporter nahe am Geschehen und am Schweizer Team dran.

Im SRF-Studio in der Swiss Life Arena in Zürich führt Annette Fetscherin die Zuschauerinnen und Zuschauer durch das Programm, Sascha Ruefer moderiert in der BCF Arena in Freiburg. Als Experten sind Marc Reichert und Christian Weber im Einsatz. In den SRF-Studios werden während der Weltmeisterschaft verschiedene Gäste begrüsst.

WM-Magazin aus einem mobilen Studio

Das tägliche WM-Magazin, abwechselnd moderiert von Fabienne Gyr und Lukas Studer, bietet den Zuschauerinnen und Zuschauern neben Matchberichten überraschende Geschichten rund um die Heim-WM und spannende Gäste. Zudem wird den Zuschauerinnen und Zuschauern ein Blick hinter die Kulissen der Heim-Weltmeisterschaft ermöglicht. Das mobile Studio tourt während der WM durch die Schweiz und sendet von dort, wo das Hockey-Herz schlägt. Zu Gast sein werden unter anderen Ralph Krueger, ehemaliger Trainer der Schweizer Nationalmannschaft, Sänger Bastian Baker oder Mathias Seger, ehemaliger Eishockeyspieler. Das WM-Magazin ist vom 15. bis am 31. Mai zwischen 19.15 Uhr und 19.45 Uhr auf SRF zwei zu sehen.

Radio SRF 3: Liveschaltungen aus der Fanzone in Zürich

Auch auf Radio SRF 3 verpassen Hörerinnen und Hörer während der Eishockey-WM keine Entscheidung. Radio SRF 3 sendet Liveschaltungen von den Spielen der Schweizer Nationalmannschaft sowie von den Halbfinals und vom Final. Christoph Sterchi und Reto Wiedmer kommentieren die Partien live vor Ort.

Ergänzt wird das Programm durch Hintergrundgeschichten und Reportagen aus dem Schweizer Lager. An Spieltagen der Nati sendet Radio SRF 3 zudem live vom SRF-Eventmobil aus der offiziellen Fanzone bei der Swiss Life Arena beim Juchhof.

Umfassender Service online und auf Social Media

Auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App finden Nutzerinnen und Nutzer ein umfassendes WM-Special mit Resultaten, Spielberichten sowie Analysen, Interviews und Zusatzgeschichten. Die Nutzerinnen und Nutzer können alle Spiele im kommentierten Livestream sehen. Auf den Social-Media-Kanälen von SRF Sport werden sämtliche Resultate und Highlight-Clips zu finden sein.

Susan Schwaller, Chefredaktorin von SRF Sport: «Die Heim-Weltmeisterschaft ist ein Highlight für die ganze Schweiz. Wir berichten an allen 17 WM-Tagen umfassend über das sportliche Grossereignis. Ich freue mich, unserem Publikum ein auf allen Kanälen attraktives Programm zu bieten – live, nah am Schweizer Nationalteam und mit vielfältigen Geschichten über das Spielfeld hinaus.»