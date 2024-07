Schweiz vs. England: Zeig deine Unterstützung im Viertelfinal!

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Wir haben mitgefiebert und mitgejubelt. Unsere Nationalmannschaft überzeugt an der Fussball-EM als Team. Nun ist das Mutterland des Fussballs dran: Die Schweizer Fussball-Nati trifft am nächsten Samstag in Düsseldorf (ab 17:10 Uhr live auf SRF zwei) auf England.

Schweiz vs. England: Wer gewinnt? Ein klarer Sieg für die Schweiz Ein klarer Sieg für die Schweiz % England gewinnt England gewinnt % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

David gegen Goliath: Marktwert im Vergleich

Gegen England ist dieses Team noch stärker gefordert als bisher. Auf dem Papier einer der härtesten Brocken mit einer brandgefährlichen Offensive, im laufenden Turnier ein Schwergewicht mit stotterndem Motor, aber stabiler Defensive.

Knapp 1,5 Milliarden Franken beträgt der Marktwert der Engländer gemäss dem Portal transfermarkt.ch – alleine Stürmer Jude Bellingham kommt auf 180 Millionen Franken. Die Schweiz ist nicht mal 2 Bellinghams wert – 275 Millionen Franken.

Unser Vorteil: Teamspirit

Wo aber hat die Schweiz gegenüber England die Nase vorne? Unbestritten beim Teamspirit. Bei England spürt man aktuell (wenn überhaupt) einzelne Spieler, während die Schweiz durch ihren Teamspirit überzeugt.

Gemeinsam stark: #wirmiteuch

Nun wollen wir unserem Team noch mehr Kraft fürs grosse Duell gegen England geben. Für einmal heisst es nicht nur #natimiteuch, sondern #wirmiteuch. Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam schaffen wir das Unmögliche. Es braucht uns alle. Die Nati braucht uns.

Legende: Judith Wernli, Anic Lautenschlager und das SRF 3-Team drückt der Schweizer Nati die Daumen. SRF

So machst du bei der Aktion mit

Macht ein Foto von euch und eurem Team mit dem Hashtag #wirmiteuch, schickt es uns, gemeinsam mit einer kurzen Audio-Botschaft – via WhatsApp auf 079 308 33 33.

So kannst du die Vorlage downloaden Hier geht es zur #wirmiteuch-Vorlage Hier geht es zur #wirmiteuch-Vorlage

Wir sammeln die Fotos und schicken dem Team von Murat Yakin anschliessend unsere Unterstützung. #wirmiteuch – auf geht’s! P.S. und falls ihr am Samstag ins Stadion geht, nehmt das Plakat mit.