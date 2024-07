Hier gibt's die wichtigsten Fakten zu den feststehenden Viertelfinal-Partien an der EURO 2024 in Deutschland.

So brisant werden die Viertelfinals an der EURO

Legende: Im Mittelfeld gesetzt Englands Declan Rice. IMAGO / ANP

Spanien - Deutschland

Freitag, 5. Juli, 18:00 Uhr

Stuttgart Arena

Mit einem Kracher werden die Viertelfinals eröffnet. Deutschland trifft in Stuttgart auf Spanien. Beide Teams konnten an der EURO bisher überzeugen und blieben nach dem Gruppensieg auch im ersten K.o.-Spiel souverän. Spanien geriet zwar gegen Georgien mit 0:1 in Rückstand – schien aber trotzdem nie Gefahr zu laufen, die Partie noch zu verlieren.

Die Bilanz zwischen den beiden Teams könnte ausgeglichener kaum sein. In 26 Partien gewann Deutschland 9 Mal, 9 Mal gab’s ein Remis und Spanien holte 8 Siege. Das letzte Spiel an der WM 2022 endete 1:1. Weniger gern werden sich die Deutschen an die zweitletzte Begegnung erinnern: Im Rahmen der Nations League fertigten die Spanier die DFB-Elf 2020 gleich mit 6:0 ab.

Die Achtelfinals

Schliessen 06:12 Video Deutschland – Dänemark 2:0 Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 29.06.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 12 Sekunden. 04:05 Video Spanien – Georgien 4:1 Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 30.06.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 5 Sekunden.

Portugal - Frankreich

Freitag, 5. Juli, 21:00 Uhr

Volksparkstadion Hamburg

In Hamburg kommt es bereits im Viertelfinal zur Neuauflage des EM-Finals von 2016. Portugal, vor 8 Jahren Sieger in diesem Duell, duselte sich gegen Slowenien erst im Penaltyschiessen weiter. Ein überragender Diogo Costa im Tor, der sämtliche Versuche der Slowenen parierte, verhalf dem Team um den alternden Superstar Cristiano Ronaldo zum Weiterkommen.

Frankreich erinnert an der EURO bislang an ein Pferd, das nur so hoch springt, wie es muss. Aus dem Spiel heraus erzielten «Les Bleus» bisher noch kein Tor. Einmal traf Kylian Mbappé per Penalty, für die anderen Treffer war jeweils der Gegner verantwortlich. So auch beim knappen 1:0-Erfolg über Belgien, als der Siegtreffer erst in der 85. Minute fiel. Den letzten Ernstkampf bestritten Frankreich und Portugal an der letzten EM. In der Gruppenphase gab es vor drei Jahren aber keinen Sieger (2:2).

Die Achtelfinals

Schliessen 05:10 Video Portugal – Slowenien Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 02.07.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 10 Sekunden. 04:40 Video Frankreich – Belgien Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 01.07.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 40 Sekunden.

England - Schweiz

Samstag, 6. Juli, 18:00 Uhr

Düsseldorf Arena

Wenige Sekunden fehlten – und England wäre gegen die Slowakei ausgeschieden. Doch dann schlug Superstar Jude Bellingham mit einem Fallrückzieher zu und schoss sein Team in die Verlängerung. Dort zeigte sich mit Harry Kane ein weiterer Ausnahmespieler und brachte sein Team mit dem 2:1 auf die Siegerstrasse. Bereits diese Namen beweisen: Die Aufgabe im Viertelfinal wird für die Schweiz alles andere als einfach.

Doch so wirklich überzeugt hat England an dieser EURO noch nicht. Bereits in der Gruppenphase waren Gareth Southgate und Co. immer wieder harscher Kritik der heimischen Presse ausgesetzt. Mit dem erkämpften Viertelfinal-Einzug dürften sich die Gemüter zumindest ein bisschen beruhigen. Zumal die englische Bilanz gegen die Schweiz äusserst positiv ist: Von 27 Partien gewann die Nati nur 3-mal – zuletzt 1981. Aus Schweizer Sicht wäre es also an der Zeit, diese Bilanz etwas aufzupolieren.

Die Achtelfinals

Schliessen 05:34 Video Schweiz – Italien 2:0 Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 30.06.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 34 Sekunden. 04:42 Video England – Slowakei 2:1 n.V. Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 30.06.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 42 Sekunden.

Niederlande - Türkei

Samstag, 6. Juli, 21:00 Uhr

Olympiastadion Berlin

Ausgerechnet im Achtelfinal zeigten die Niederländer ihre bislang mit Abstand beste Leistung an dieser EURO. Den Rumänen liess «Oranje» über die fast gesamte Spielzeit nicht den Hauch einer Chance. Angetrieben von einem unermüdlichen und torgefährlichen Cody Gakpo sowie dem erfolgreichen und schnellen Joker Donyell Malen gewannen die Niederlande souverän mit 3:0.

Im Viertelfinal kommt es nun zum ersten Aufeinandertreffen mit der Türkei seit fast 3 Jahren. 2021 trafen sich die beiden Nationen im Rahmen der WM-Qualifikation. Das erste Duell verlor die «Elftal» auswärts mit 2:4, zuhause in Amsterdam resultierte ein 6:1-Kantersieg mit Memphis Depay als dreifachem Torschützen. Ob sich die Niederlande und die Türkei, die nach dem 2:1-Erfolg gegen Österreich weiter für Furore sorgen will, erneut ein Tor-Spektakel liefern?

Die Achtelfinals

Schliessen 04:35 Video Rumänien – Niederlande 0:3 Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 02.07.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 35 Sekunden. 05:57 Video Österreich – Türkei 1:2 Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 02.07.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 57 Sekunden.