1973 erfindet der in Deutschland stationierte Amerikaner Fred Edwards das Plastik-Klo. Anfänglich wird das Häuschen vor allem auf Baustellen eingesetzt.

Der Markenname Toi Toi ist so bekannt, dass er zum Deonym geworden ist, also zum Synonym für das Produkt per se.

Die Firma Toi Toi Schweiz ist hierzulande der grösste, aber nicht der einzige Anbieter von Plastik-Toilettenhäusschen. Condecta bietet den gleichen Service an, ebenso diverse Einzelunternehmen.