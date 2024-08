Zwischen 17 und 24 passiert viel im Leben. Bei Nemo vielleicht überdurchschnittlich viel. Nemo wird 2016 «SRF 3 Best Talent», gewinnt diverse Awards für die Musik, zieht für eine Zeit in die USA und gewinnt für die Schweiz den Eurovision Song Contest. Wie beantwortet Nemo die Fragen aus einem 2016er-Interview heute? Nemos Reaktion auf die Antworten von anno dazumal gibt es im Video oben.

Nemo, du bist 24 Jahre alt: Was sind die Vor- und Nachteile deines Alters?

Nemo: Man merkt langsam, dass man nicht für immer lebt. Das ist ein Nachteil. Und eigentlich ein trauriger Gedanke. Aber vor 20 habe ich nie darüber nachgedacht. Plötzlich passiert es auch, dass Familienmitglieder von Freundinnen und Freunden sterben. Als Kind ist das noch so weit weg.

Ein Vorteil ist wohl, dass man schon mehr Vertrauen in sich selbst haben kann – bei mir ist das zumindest so. Ich weiss auch eher, was ich gerne habe und was nicht. Das braucht Zeit.

Legende: SRF stellte Nemo vor acht Jahren dieselben Fragen – was sah Nemo damals als Vor- und Nachteil des Jugendalters? Nemos Reaktion siehst du im Video oben. SRF

Was ist wichtiger: Street-Credibility oder Hitparade?

Wichtig ist, dass man das macht, was einem mehr Freude macht und wo man sich wohlfühlt. Wenn man sich bei Leuten wohlfühlt, deren Musik in der Hitparade läuft, dann will man wohl eher da stattfinden. Umgekehrt ist es wohl das Gleiche. Ich glaube, das muss nicht ein Schwarz-Weiss-Denken sein.

06:28 Video Gurten: Nemo über die ESC-Trophäe, Schlaf und Joghurt (Fan-Fragen) | Festivalsommer 2024 Aus SRF 3 Festivalsommer vom 20.07.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 28 Sekunden.

Was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen?

Ich bin immer sehr kreativ und habe viele Ideen, das ist eine Stärke von mir. Es sprudelt aus mir raus. Eine Schwäche von mir ist, dass ich sehr unordentlich bin. Hätte ich nicht Leute um mich, die mich unterstützen, würde alles schiefgehen, was schiefgehen kann.

Wünschst du dir manchmal einen anderen Namen als Nemo?

Nein. Ich liebe diesen Namen. Ich fühle mich sehr wohl. Der Name beinhaltet, wer ich bin und hat sich immer richtig angefühlt – egal, in welcher Lebensphase.

Das Gespräch führte Céline Werdelis.