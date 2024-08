Jule X und Nemo surfen am Heitere auf Erfolgswelle

Drei Tage Musik, Sommer und Sonnenschein auf dem Zofinger Hausberg: Das Heitere Openair fand vom 9. bis 11. August statt. Das Aargauer Festival bot in diesem Jahr dreissig Acts auf der Bühne, darunter Nemo, Cro, La Nefera und Stress.

Die musikalischen Highlights

Die brütende Hitze auf dem Heitere hielt die Bands nicht davon ab gehörig einzuheizen. So spielte die Basler Rapperin La Nefera eine energiegeladene Show, mit der sie garantiert ein paar Fans dazugewinnen konnte. Abgeklärt, solid aber etwas farblos schmetterte der deutsche Rap-Star Cro seine Hits in die Menge, die die Show übrigens sehr textsicher unterstützte. Die Hannover Teenie-Band Jeremias fand und bediente ihr Publikum auf dem Heitere Open Air, während die Liverpooler Indie-Rocker Circa Waves vor einem viel zu kleinen Publikum einen ziemlich grossartigen Auftritt hinlegte.

Und da waren noch Nemo, Stress und Jule X. Drei Auftritte der Extra-Klasse, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Auf Nemo hat Zofingen ganz offensichtlich gewartet und das Bieler Pop-Talent überzeugte mit einer unendlich sympathischen und auf musikalischer Ebene hervorragenden Performance. Stress präsentierte seine MTV Unplugged Show und der Gastauftritt von Stefanie Heinzmann zauberte zahllosen Besucher:innen Tränen der Rührung in die Augen. Und der absurde, bestechende und clevere Schlager-Rap von Jule X surft weiter auf der Erfolgswelle des punktgenau getroffenen Zeitgeistes. Man kann von dieser Truppe halten was man will, aber sich kein bisschen davon packen zu lassen, ist wirklich schwierig.

1 / 10 Legende: Jule X zog das Heitere in seinen Bann. SRF / Anna-Tia Buss 2 / 10 Legende: Damona brütete am Samstagnachmittag in der Hitze auf der Bühne am Heitere. SRF / Anna-Tia Buss 3 / 10 Legende: Sommervibes gab es mit Opération Zero. SRF / Anna-Tia Buss 4 / 10 Legende: Nemo machte eine Reise durch Nemos musikalische Geschichte. SRF / Anna-Tia Buss 5 / 10 Legende: La Nefera machte den Auftakt am Heitere Openair. SRF / David Marbach 6 / 10 Legende: Sänger Bojan hat so eine tiefe Stimme, dass er als Teenager in der Schule immer von den Lehrpersonen beim Flüstern erwischt wurde. SRF / David Marbach 7 / 10 Legende: Fat Freddy's Drop nahm das Heitere mit auf eine musikalische Reise durch verschiedene Genres. Ständiger Wegbegleiter: die Bläser-Crew. SRF / David Marbach 8 / 10 Legende: Gims kreuzte mit DJ und Feuerwerk am Heitere auf. SRF / David Marbach 9 / 10 Legende: Bei Jeremias gab's den ersten Moshpit am diejährigen Heitere. SRF / David Marbach 10 / 10 Legende: Stress trat mit seinem MTV Unplugged-Set am Heitere auf. Auch Stefanie Heinzmann kam für einen Song auf die Bühne. SRF / Anna-Tia Buss

Die Highlights auf dem Zeltplatz

Das Camper's Paradise am Heitere übertrifft sich jedes Jahr selbst: Auch diesmal säumten aufwändige Bauten die Durchfahrtsstrasse zwischen Zeltplatz und Festivalgelände. Kleine Pools, Chalets, hübsch geschmückte Vorgärten und neckische Gartenzwerge machen aus dem Zeltplatz ein kleines Heidi-Dorf. In der Bildergalerie gibt's einige Impressionen davon.

Fröhliche Dorffest-Stimmung am Heitere