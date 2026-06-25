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Live vom Open Air St. Gallen Brand am Rand des Festivalgeländes wurde rasch gelöscht

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25.06.2026, 10:29

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  • Das Open Air St. Gallen läuft vom Donnerstag, 25. Juni bis Sonntag, 28. Juni.
  • Im Sittertobel werden pro Tag bis zu 30'000 Festivalgängerinnen und -gänger erwartet.
  • Die schönsten und spannendsten Geschichten vom Open Air gibt es hier im Ticker oder auf Instagram.
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  • Bild 1 von 11. Ein Cupsieger, der sich feiern lässt: Stars des FC St. Gallen auf der Bühne mit Hecht und Fans. Bildquelle: SRF/Noelle Guidon.
    Gruppe von Menschen in grünen Trikots auf einer Bühne mit Trophäe.
  • Bild 2 von 11. Die Fanversion von «Mon Amour» auf der Sitterbühne am Open Air St. Gallen. Bildquelle: SRF/Noelle Guidon.
    Eine Gruppe von Menschen auf einer Bühne mit Gitarrist und jubelndem Publikum.
  • Bild 3 von 11. Mit Rettungsdecken halten sich die Fans von Twenty One Pilots kühl, bis ihre Idole um 22 Uhr die Hauptbühne bespielen. Bildquelle: SRF/Noelle Guidon.
    Gruppe von Menschen unter einem provisorischen Unterstand aus reflektierenden Decken auf einer Wiese.
  • Bild 4 von 11. Rapper Jule X eröffnet die Hauptbühne – und reisst sie direkt ab. Bildquelle: SRF/Noelle Guidon.
    Person im orangefarbenen Hemd, die auf der Bühne singt.
  • Bild 5 von 11. «Josh, kann ich einen Drumstick haben?» – Und bitte auch einen Schluck kaltes Wasser? Bildquelle: SRF/Noelle Guidon.
    Drei Personen sitzen auf Gras neben Schildern und Gegenständen.
  • Bild 6 von 11. Enten und Füsse baden bei dieser Hitze gleichermassen gerne im Plantschbecken. Bildquelle: SRF/Noelle Guidon.
    Person in Sandalen steht in einem kleinen, aufblasbaren Pool auf Gras.
  • Bild 7 von 11. Wassernebelkanonen und Fächer sorgen auf dem Festivalgelände für etwas Abkühlung. Bildquelle: SRF/Nuria Spycher.
    Menschen geniessen ein sonniges Festival im Freien mit lachenden Gesichtern.
  • Bild 8 von 11. Jan Delay: der grosse Headliner vom Open-Air-Donnerstag. Bildquelle: SRF/David Marbach.
    Person mit Hut und Sonnenbrille, die auf der Bühne singt.
  • Bild 9 von 11. Gute Stimmung am ersten Open-Air-Tag in St. Gallen. Bildquelle: SRF/Nuria Spycher.
    Gruppe von fünf jungen Erwachsenen posiert bei einem Festival mit Zelten im Hintergrund.
  • Bild 10 von 11. Cordoba78 bringen mystische Stimmung nach St. Gallen. Bildquelle: SRF/David Marbach.
    Person mit Mikrofon vor rotem Hintergrund.
  • Bild 11 von 11. Levi steht mit seinen Freunden an, um einen flachen Zeltplatz zu kriegen. Schatten? Egal! Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Mehrere Personen sitzen draussen auf Klappstühlen im Gras, umgeben von Taschen.
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Themen in diesem Newsticker

  • Brand am Rand des Open-Air-Geländes wurde rasch gelöscht
  • Hecht lösen ihr Versprechen ein – und ein riesiges Fest aus
  • Zartmann ballert mit der Sonne um die Wette
  • Live-Konzerte im Radio hören
  • So sah das OASG in den 80ern aus
  • Jule X: «Chlini Frag: Wer wott hüt fett abkacke?»
  • Tagträumen mit «SRF 3 Best Talent»-Jahressiegerin Nina Valotti
  • Ein Beichtstuhl an einem Festival?
  • Live-Radio aus dem Sittertobel
  • Konzert-Highlights am Freitag

Radio SRF 3, 25.6.2026, 8:45 Uhr

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