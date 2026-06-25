- Das Open Air St. Gallen läuft vom Donnerstag, 25. Juni bis Sonntag, 28. Juni.
- Im Sittertobel werden pro Tag bis zu 30'000 Festivalgängerinnen und -gänger erwartet.
- Die schönsten und spannendsten Geschichten vom Open Air gibt es hier im Ticker oder auf Instagram.
Themen in diesem Liveticker
- Suppe in der Sommerhitze? Das sind die Tipps der Festival-Crowd
- Das bringt der Open-Air-Donnerstag musikalisch
- So kühlt ihr euch auf dem Gelände ab
- Unsere Geheimtipps: Was dürft ihr am OASG nicht verpassen?
- Entdeckt das Gelände mit uns
- Webcam mit Blick ins Sittertobel
- Das Open Air St. Gallen 2026 ist offiziell eröffnet!
- Weckruf um 4 Uhr: So war die Nacht der Early Birds
- So wird das Wetter am Open Air St. Gallen
- Bald geht's los!