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Live vom Open Air St. Gallen Das sind die Abkühl-Tipps der Festivalgänger

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25.06.2026, 10:29

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  • Das Open Air St. Gallen läuft vom Donnerstag, 25. Juni bis Sonntag, 28. Juni.
  • Im Sittertobel werden pro Tag bis zu 30'000 Festivalgängerinnen und -gänger erwartet.
  • Die schönsten und spannendsten Geschichten vom Open Air gibt es hier im Ticker oder auf Instagram.

Themen in diesem Liveticker

  • Suppe in der Sommerhitze? Das sind die Tipps der Festival-Crowd
  • Das bringt der Open-Air-Donnerstag musikalisch
  • So kühlt ihr euch auf dem Gelände ab
  • Unsere Geheimtipps: Was dürft ihr am OASG nicht verpassen?
  • Entdeckt das Gelände mit uns
  • Webcam mit Blick ins Sittertobel
  • Das Open Air St. Gallen 2026 ist offiziell eröffnet!
  • Weckruf um 4 Uhr: So war die Nacht der Early Birds
  • So wird das Wetter am Open Air St. Gallen
  • Bald geht's los!

Radio SRF 3, 25.6.2026, 8:45 Uhr

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