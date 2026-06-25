Suppe in der Sommerhitze? Das sind die Tipps der Festival-Crowd

Das bringt der Open-Air-Donnerstag musikalisch

So kühlt ihr euch auf dem Gelände ab

Unsere Geheimtipps: Was dürft ihr am OASG nicht verpassen?

Entdeckt das Gelände mit uns

Webcam mit Blick ins Sittertobel

Das Open Air St. Gallen 2026 ist offiziell eröffnet!

Weckruf um 4 Uhr: So war die Nacht der Early Birds

So wird das Wetter am Open Air St. Gallen