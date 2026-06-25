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Live vom Open Air St. Gallen Kochen, schwitzen, tanzen: Das passiert aktuell am OASG

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25.06.2026, 10:29

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  • Das Open Air St. Gallen läuft vom Donnerstag, 25. Juni bis Sonntag, 28. Juni.
  • Im Sittertobel werden pro Tag bis zu 30'000 Festivalgängerinnen und -gänger erwartet.
  • Die schönsten und spannendsten Geschichten vom Open Air gibt es hier im Ticker oder auf Instagram.
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  • Bild 1 von 13. Mit der Fanversion von «Mon Amour» bringt Hecht sowohl die Fussballer als auch die Fans des FC St. Gallen – und sowieso das ganze OASG – zum Mitsingen. Bildquelle: SRF/Noelle Guidon.
    Menschen auf einer Bühne feiern unter bunten Lichtern mit Gitarren.
  • Bild 2 von 13. Nach dem Cupsieg lassen sich die Spieler des FC St. Gallen auch am Open Air feiern. Bildquelle: SRF/Noelle Guidon.
    Drei Personen in grünen Trikots halten einen grossen Pokal.
  • Bild 3 von 13. «Are you ok?» – CMAT fragt regelmässig beim überhitzten Publikum nach dem Wohlbefinden. Bildquelle: SRF/David Marbach.
    Person mit bunten Strümpfen und Mikrofon auf der Bühne.
  • Bild 4 von 13. Die Indie-Überflieger Wet Leg performen in dichten Nebel gehüllt. Bildquelle: SRF/Noelle Guidon.
    Person mit Mikrofon in Rauch gehüllt auf einer Bühne.
  • Bild 5 von 13. Mit Rettungsdecken halten sich die Fans von Twenty One Pilots kühl, bis ihre Idole um 22 Uhr die Hauptbühne bespielen. Bildquelle: SRF/Noelle Guidon.
    Gruppe von Menschen unter einem provisorischen Unterstand aus reflektierenden Decken auf einer Wiese.
  • Bild 6 von 13. Mit «Tau mich auf» schaffte Zartmann den Durchbruch – und bespielt am OASG direkt die Hauptbühne. Bildquelle: SRF/Noelle Guidon.
    Person in weissem T-Shirt steht vor dunklem Hintergrund, umgeben von Pflanzen.
  • Bild 7 von 13. Rapper Jule X eröffnet die Hauptbühne – und reisst sie direkt ab. Bildquelle: SRF/Noelle Guidon.
    Person im orangefarbenen Hemd, die auf der Bühne singt.
  • Bild 8 von 13. «Josh, kann ich einen Drumstick haben?» – Und bitte auch einen Schluck kaltes Wasser? Bildquelle: SRF/Noelle Guidon.
    Drei Personen sitzen auf Gras neben Schildern und Gegenständen.
  • Bild 9 von 13. Enten und Füsse baden bei dieser Hitze gleichermassen gerne im Plantschbecken. Bildquelle: SRF/Noelle Guidon.
    Person in Sandalen steht in einem kleinen, aufblasbaren Pool auf Gras.
  • Bild 10 von 13. Wassernebelkanonen und Fächer sorgen auf dem Festivalgelände für etwas Abkühlung. Bildquelle: SRF/Nuria Spycher.
    Menschen geniessen ein sonniges Festival im Freien mit lachenden Gesichtern.
  • Bild 11 von 13. Jan Delay: der grosse Headliner vom Open-Air-Donnerstag. Bildquelle: SRF/David Marbach.
    Person mit Hut und Sonnenbrille, die auf der Bühne singt.
  • Bild 12 von 13. Gute Stimmung am ersten Open-Air-Tag in St. Gallen. Bildquelle: SRF/Nuria Spycher.
    Gruppe von fünf jungen Erwachsenen posiert bei einem Festival mit Zelten im Hintergrund.
  • Bild 13 von 13. Levi steht mit seinen Freunden an, um einen flachen Zeltplatz zu kriegen. Schatten? Egal! Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Mehrere Personen sitzen draussen auf Klappstühlen im Gras, umgeben von Taschen.
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  • «Chum bring en hei», liebe Nati!
  • Monet192: Der St. Galler mit geschliffenem Hochdeutsch

Radio SRF 3, 25.6.2026, 8:45 Uhr

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