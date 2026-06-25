- Das Open Air St. Gallen läuft vom Donnerstag, 25. Juni bis Sonntag, 28. Juni.
- Im Sittertobel werden pro Tag bis zu 30'000 Festivalgängerinnen und -gänger erwartet.
- Im Line-up finden sich neben internationalen Stars wie Nina Chuba und Zara Larsson auch viele Schweizer Acts.
- Die schönsten und spannendsten Geschichten vom Open Air gibt es hier im Ticker oder auf Instagram.
Themen in diesem Newsticker
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- Bald geht's los!