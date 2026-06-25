 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Live vom Open Air St. Gallen Nacht in der Warteschlange: Hitze, Lärm und «halbe Stunde Schlaf»

Autor: 

25.06.2026, 10:29

Teilen
  • Das Open Air St. Gallen läuft vom Donnerstag, 25. Juni bis Sonntag, 28. Juni.
  • Im Sittertobel werden pro Tag bis zu 30'000 Festivalgängerinnen und -gänger erwartet.
  • Im Line-up finden sich neben internationalen Stars wie Nina Chuba und Zara Larsson auch viele Schweizer Acts.
  • Die schönsten und spannendsten Geschichten vom Open Air gibt es hier im Ticker oder auf Instagram.

Themen in diesem Newsticker

  • Weckruf um 4 Uhr: So war die Nacht der Early Birds
  • So wird das Wetter am Open Air St. Gallen
  • Bald geht's los!

Radio SRF 3, 25.6.2026, 8:45 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)