- Das Open Air St. Gallen läuft vom Donnerstag, 25. Juni bis Sonntag, 28. Juni.
- Im Sittertobel werden pro Tag bis zu 30'000 Festivalgängerinnen und -gänger erwartet.
- Die schönsten und spannendsten Geschichten vom Open Air gibt es hier im Ticker oder auf Instagram.
Livestream vom Gelände des Open Airs
Themen in diesem Liveticker
- «Min Vato isch hüt s’erscht Mal ufem Openäo St. Galle!»
- So schön ist das OASG am Abend
- Bereits 15 Minuten nach Türöffnung «sehr streng» für die Sanität
- Heera: «Es isch insane geil»
- Mit Heera ist das OASG ist auch musikalisch eröffnet
- Suppe in der Sommerhitze? Das sind die Tipps der Festival-Crowd
- Das bringt der Open-Air-Donnerstag musikalisch
- So kühlt ihr euch auf dem Gelände ab
- Unsere Geheimtipps: Was dürft ihr am OASG nicht verpassen?
- Entdeckt das Gelände mit uns