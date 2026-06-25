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Live vom Open Air St. Gallen Wegen Hitze: Sanität hat viel zu tun

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25.06.2026, 10:29

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  • Das Open Air St. Gallen läuft vom Donnerstag, 25. Juni bis Sonntag, 28. Juni.
  • Im Sittertobel werden pro Tag bis zu 30'000 Festivalgängerinnen und -gänger erwartet.
  • Die schönsten und spannendsten Geschichten vom Open Air gibt es hier im Ticker oder auf Instagram.

Livestream vom Gelände des Open Airs

Themen in diesem Liveticker

  • «Min Vato isch hüt s’erscht Mal ufem Openäo St. Galle!»
  • So schön ist das OASG am Abend
  • Bereits 15 Minuten nach Türöffnung «sehr streng» für die Sanität
  • Heera: «Es isch insane geil»
  • Mit Heera ist das OASG ist auch musikalisch eröffnet
  • Suppe in der Sommerhitze? Das sind die Tipps der Festival-Crowd
  • Das bringt der Open-Air-Donnerstag musikalisch
  • So kühlt ihr euch auf dem Gelände ab
  • Unsere Geheimtipps: Was dürft ihr am OASG nicht verpassen?
  • Entdeckt das Gelände mit uns

Radio SRF 3, 25.6.2026, 8:45 Uhr

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