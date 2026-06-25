«Min Vato isch hüt s’erscht Mal ufem Openäo St. Galle!»

So schön ist das OASG am Abend

Bereits 15 Minuten nach Türöffnung «sehr streng» für die Sanität

Heera: «Es isch insane geil»

Mit Heera ist das OASG ist auch musikalisch eröffnet

Suppe in der Sommerhitze? Das sind die Tipps der Festival-Crowd

Das bringt der Open-Air-Donnerstag musikalisch

So kühlt ihr euch auf dem Gelände ab

Unsere Geheimtipps: Was dürft ihr am OASG nicht verpassen?