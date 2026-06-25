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Live vom Open Air St. Gallen Worüber das OASG nach dem ersten Festivaltag spricht

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25.06.2026, 10:29

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  • Das Open Air St. Gallen läuft vom Donnerstag, 25. Juni bis Sonntag, 28. Juni.
  • Im Sittertobel werden pro Tag bis zu 30'000 Festivalgängerinnen und -gänger erwartet.
  • Die schönsten und spannendsten Geschichten vom Open Air gibt es hier im Ticker oder auf Instagram.
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  • Bild 1 von 8. Gute Stimmung am ersten Open-Air-Tag in St. Gallen. Bildquelle: SRF/Nuria Spycher.
    Gruppe von fünf jungen Erwachsenen posiert bei einem Festival mit Zelten im Hintergrund.
  • Bild 2 von 8. Cordoba78 bringen mystische Stimmung nach St. Gallen. Bildquelle: SRF/David Marbach.
    Person mit Mikrofon vor rotem Hintergrund.
  • Bild 3 von 8. Auch am Abend hält sich die Wärme im Sittertobel. Bildquelle: SRF/Nuria Spycher.
    Abendliche Festival-Szene mit Menschen, Zelten und Lichtern.
  • Bild 4 von 8. Jan Delay: der grosse Headliner vom Open-Air-Donnerstag. Bildquelle: SRF/David Marbach.
    Person mit Hut und Sonnenbrille, die auf der Bühne singt.
  • Bild 5 von 8. Die St. Galler Band Heera eröffnet das Festival musikalisch. Bildquelle: SRF/David Marbach.
    Mann mit Gitarre und Mikrofon bei einem Konzert auf der Bühne.
  • Bild 6 von 8. Wassernebelkanonen und Fächer sorgen auf dem Festivalgelände für etwas Abkühlung. Bildquelle: SRF/Nuria Spycher.
    Menschen geniessen ein sonniges Festival im Freien mit lachenden Gesichtern.
  • Bild 7 von 8. Levi steht mit seinen Freunden an, um einen flachen Zeltplatz zu kriegen. Schatten? Egal! Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Mehrere Personen sitzen draussen auf Klappstühlen im Gras, umgeben von Taschen.
  • Bild 8 von 8. Die meisten suchen zwischendurch ein Stück Schatten. Im Sittertobel herrschen Temperaturen von über 30 Grad. Bildquelle: SRF/Nuria Spycher.
    Mehrere Personen sitzen auf einer Grasfläche vor einem Zelt mit Vogeldesign.
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Themen in diesem Liveticker

  • Worüber das OASG nach dem ersten Festivaltag spricht
  • Jan Delay macht das klar!
  • «Min Vato isch hüt s’erscht Mal ufem Openäo St. Galle!»
  • So schön ist das OASG am Abend
  • Bereits 15 Minuten nach Türöffnung «sehr streng» für die Sanität
  • Heera: «Es isch insane geil»
  • Mit Heera ist das OASG ist auch musikalisch eröffnet
  • Suppe in der Sommerhitze? Das sind die Tipps der Festival-Crowd
  • Das bringt der Open-Air-Donnerstag musikalisch
  • So kühlt ihr euch auf dem Gelände ab

Radio SRF 3, 25.6.2026, 8:45 Uhr

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