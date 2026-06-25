- Das Open Air St. Gallen läuft vom Donnerstag, 25. Juni bis Sonntag, 28. Juni.
- Im Sittertobel werden pro Tag bis zu 30'000 Festivalgängerinnen und -gänger erwartet.
- Die schönsten und spannendsten Geschichten vom Open Air gibt es hier im Ticker oder auf Instagram.
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Bild 1 von 8. Gute Stimmung am ersten Open-Air-Tag in St. Gallen. Bildquelle: SRF/Nuria Spycher.
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Bild 2 von 8. Cordoba78 bringen mystische Stimmung nach St. Gallen. Bildquelle: SRF/David Marbach.
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Bild 3 von 8. Auch am Abend hält sich die Wärme im Sittertobel. Bildquelle: SRF/Nuria Spycher.
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Bild 4 von 8. Jan Delay: der grosse Headliner vom Open-Air-Donnerstag. Bildquelle: SRF/David Marbach.
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Bild 5 von 8. Die St. Galler Band Heera eröffnet das Festival musikalisch. Bildquelle: SRF/David Marbach.
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Bild 6 von 8. Wassernebelkanonen und Fächer sorgen auf dem Festivalgelände für etwas Abkühlung. Bildquelle: SRF/Nuria Spycher.
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Bild 7 von 8. Levi steht mit seinen Freunden an, um einen flachen Zeltplatz zu kriegen. Schatten? Egal! Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
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Bild 8 von 8. Die meisten suchen zwischendurch ein Stück Schatten. Im Sittertobel herrschen Temperaturen von über 30 Grad. Bildquelle: SRF/Nuria Spycher.
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Themen in diesem Liveticker
- Worüber das OASG nach dem ersten Festivaltag spricht
- Jan Delay macht das klar!
- «Min Vato isch hüt s’erscht Mal ufem Openäo St. Galle!»
- So schön ist das OASG am Abend
- Bereits 15 Minuten nach Türöffnung «sehr streng» für die Sanität
- Heera: «Es isch insane geil»
- Mit Heera ist das OASG ist auch musikalisch eröffnet
- Suppe in der Sommerhitze? Das sind die Tipps der Festival-Crowd
- Das bringt der Open-Air-Donnerstag musikalisch
- So kühlt ihr euch auf dem Gelände ab