- Das Open Air St. Gallen läuft vom Donnerstag, 25. Juni bis Sonntag, 28. Juni.
- Im Sittertobel werden pro Tag bis zu 30'000 Festivalgängerinnen und -gänger erwartet.
- Die schönsten und spannendsten Geschichten vom Open Air gibt es hier im Ticker oder auf Instagram.
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Bild 1 von 10. Rapper Jule X eröffnet die Hauptbühne – und reisst sie direkt ab. Bildquelle: SRF/Noelle Guidon.
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Bild 2 von 10. Mit Rettungsdecken halten sich die Fans von Twenty One Pilots kühl, bis ihre Idole um 22 Uhr die Hauptbühne bespielen. Bildquelle: SRF/Noelle Guidon.
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Bild 3 von 10. «Josh, kann ich einen Drumstick haben?» – Und bitte auch einen Schluck kaltes Wasser? Bildquelle: SRF/Noelle Guidon.
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Bild 4 von 10. Enten und Füsse baden bei dieser Hitze gleichermassen gerne im Plantschbecken. Bildquelle: SRF/Noelle Guidon.
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Bild 5 von 10. Wassernebelkanonen und Fächer sorgen auf dem Festivalgelände für etwas Abkühlung. Bildquelle: SRF/Nuria Spycher.
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Bild 6 von 10. Jan Delay: der grosse Headliner vom Open-Air-Donnerstag. Bildquelle: SRF/David Marbach.
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Bild 7 von 10. Gute Stimmung am ersten Open-Air-Tag in St. Gallen. Bildquelle: SRF/Nuria Spycher.
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Bild 8 von 10. Cordoba78 bringen mystische Stimmung nach St. Gallen. Bildquelle: SRF/David Marbach.
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Bild 9 von 10. Die St. Galler Band Heera eröffnet das Festival musikalisch. Bildquelle: SRF/David Marbach.
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Bild 10 von 10. Levi steht mit seinen Freunden an, um einen flachen Zeltplatz zu kriegen. Schatten? Egal! Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
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