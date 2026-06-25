- Das Open Air St. Gallen ist vorbei. Rund 105'000 Tageseintritte wurden verkauft, das Festival war damit nahezu ausverkauft.
- Der Veranstalter zieht positive Bilanz. Eines der Highlights war der Auftritt von Hecht mit Spielern und Fans des FC St. Gallen.
- Die schönsten und spannendsten Geschichten vom Open Air gibt es hier im Ticker zum Nachlesen oder auf Instagram.
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Bild 1 von 15. Zara Larsson verwandelt die Hauptbühne am Sonntagnachmittag in ein buntes Pop-Spektakel. Bildquelle: SRF/David Marbach.
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Bild 2 von 15. Nina Chuba überzeugt das Publikum in ihrem «Lieblingsland Schweiz». Bildquelle: SRF/David Marbach.
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Bild 3 von 15. Mit der Fanversion von «Mon Amour» bringt Hecht sowohl die Fussballer als auch die Fans des FC St. Gallen – und sowieso das ganze OASG – zum Mitsingen. Bildquelle: SRF/Noelle Guidon.
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Bild 4 von 15. Nach dem Cupsieg lassen sich die Spieler des FC St. Gallen auch am Open Air feiern. Bildquelle: SRF/Noelle Guidon.
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Bild 5 von 15. «Are you ok?» – CMAT fragt regelmässig beim überhitzten Publikum nach dem Wohlbefinden. Bildquelle: SRF/David Marbach.
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Bild 6 von 15. Die Indie-Überflieger Wet Leg performen in dichten Nebel gehüllt. Bildquelle: SRF/Noelle Guidon.
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Bild 7 von 15. Mit Rettungsdecken halten sich die Fans von Twenty One Pilots kühl, bis ihre Idole um 22 Uhr die Hauptbühne bespielen. Bildquelle: SRF/Noelle Guidon.
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Bild 8 von 15. Mit «Tau mich auf» schaffte Zartmann den Durchbruch – und bespielt am OASG direkt die Hauptbühne. Bildquelle: SRF/Noelle Guidon.
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Bild 9 von 15. Rapper Jule X eröffnet die Hauptbühne – und reisst sie direkt ab. Bildquelle: SRF/Noelle Guidon.
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Bild 10 von 15. «Josh, kann ich einen Drumstick haben?» – Und bitte auch einen Schluck kaltes Wasser? Bildquelle: SRF/Noelle Guidon.
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Bild 11 von 15. Enten und Füsse baden bei dieser Hitze gleichermassen gerne im Plantschbecken. Bildquelle: SRF/Noelle Guidon.
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Bild 12 von 15. Wassernebelkanonen und Fächer sorgen auf dem Festivalgelände für etwas Abkühlung. Bildquelle: SRF/Nuria Spycher.
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Bild 13 von 15. Jan Delay: der grosse Headliner vom Open-Air-Donnerstag. Bildquelle: SRF/David Marbach.
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Bild 14 von 15. Gute Stimmung am ersten Open-Air-Tag in St. Gallen. Bildquelle: SRF/Nuria Spycher.
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Bild 15 von 15. Levi steht mit seinen Freunden an, um einen flachen Zeltplatz zu kriegen. Schatten? Egal! Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
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