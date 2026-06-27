«Chum bring en hei, chum bring en!» – Baschis unverwüstliche Fussball-Hymne ist der Soundtrack für einen lieben Gruss des Open Air St. Gallen ans Schweizer Männer-Nationalteam.

Das ganze Festival singt mit Baschi «Bring en hei» für die Nati

Baschi und die OASG-Meute knien für die Männer-Fussball-Nati.

Auch, aber nicht nur, weil gerade die Fussball-Weltmeisterschaft der Männer ausgetragen wird, beendet Baschi sein Open-Air-St.-Gallen-Set am Samstagnachmittag mit der unkaputtbaren Tschutti-Hymne «Bring en hei». Im roten Trikot, selbstverständlich. Statt zum letzten Refrain stimmt der 39-Jährige dann eine Botschaft an.

«Liebe Muri, liebi Jungs», sagt der 39-Jährige an die Nati gerichtet, «ganz St. Gallen, die ganze Schweiz steht einmal mehr hinter euch. Hier kommt ein kleiner Gruss nach Kanada!» Die in der unbarmherzigen Sonne zu zerfliessen drohende Crowd fragt er dann: «Viertelfinale machen wir, oder?» Die Menge johlt. «Halbfinale machen wir?» Es wird lauter. «Weltmeister machen wir?» Im Tobel tobt's.

Bös nervös

Und dann begibt sich der Mundartsänger unter die Leute, die zusammen mit ihm moshend «Bring en hei» grölt, als Zeichen des Supports für Nationalmannschafts-Trainer-Trainer Murat Yakin und dessen «Jungs». Ob dieser in Vancouver wirkt, sehen wir kommenden Freitag (um 5 Uhr morgens Schweizer Zeit, es wird also entweder eine sehr kurze oder eine ziemlich lange Nacht), wenn das Team in die K.o.-Phase dieser WM startet.

Seinen Part hat Baschi jedenfalls mit Bravour erfüllt, obwohl er vorher unglaublich nervös gewesen sei, wie er auf der Bühne verrät: «Läck, hab ich mir heute Morgen noch ins Hemd gemacht.»