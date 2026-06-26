Nachdem der FC St. Gallen Cupsieger geworden ist, singen Hecht wie versprochen die Fan-Version ihres Ohrwurms «Mon Amour» am Open Air St. Gallen. Support gibt's vom siegreichen Fussball-Team selbst: Der FCSG macht als Chor auf der Hauptbühne mit.

Hecht, die FCSG-Spieler und begeisterte Fans: Der Freitagabend des Open Air St. Gallen ist einer für die Festival-Geschichtsbücher.

Es ist der perfekte Popkultur-Sturm: Hecht stimmen als Zugabe ihres fulminanten Open-Air-St.-Gallen-Sets die Fussballfan-Version von «Mon Amour» an, holen die Spieler des FC St. Gallen auf die Bühne und das Sittertobel dreht einmal komplett durch. Das Highlight der diesjährigen Festival-Ausgabe ist höchstwahrscheinlich schon am Freitagabend passiert.

Aber von vorne.

Die Ausgangslage

Als sich abzeichnete, dass dem Männer-Team des FC St. Gallen in der diesjährigen Cup-Meisterschaft Historisches gelingen könnte, funktionierten ihre Anhängerinnen und Anhänger die Lyrics des Hecht-Hits «Mon Amour» zu einer neuen Fan-Hymne um: Aus «Du besch für immer Mon Amour» wurde kurzerhand «De FCSG isch Cupsieger».

Legende: Damit's auch die hinterste Reihe mitbekommt: «Dä FCSG isch Cupsieger!» SRF/Noëlle Guidon

Das bekamen auch die Mundart-Mammuts mit und versprachen im Mai: Wenn der FCSG das Ding heimholt, singen sie am Open Air St. Gallen die Fan-Version ihres angeschlagerten Dauerbrenners. Und der Pokal ging dann tatsächlich in die Ostschweiz – zum ersten Mal seit 57 Jahren.

Das eingelöste Versprechen

Das Zürich-Luzerner Quintett hält Wort. Und legt eins drauf – wer während seinen eigenen Hallenshows regelmässig durch die Luft fliegt, lässt sich bei so einer Aktion schliesslich nicht lumpen.

Legende: Der zweite Teil der FCSG-Meisterfeier steigt einen Monat nach dem Cupsieg auf der Sitterbühne. SRF/Noëlle Guidon

Zunächst holt Frontmann Stefan Buck Leute aus der Crowd auf die Bühne. Als Grund gibt er an: «Mir chönd kei St. Galler Dütsch.» Und fügt an, dass nur auf die Stage kommen soll, wer den Text der Alternativ-Version «au würklech chan».

Die Überraschung

Gegen 100 Fans sind auf der Bühne, dann folgt die grosse Überraschung: «Willkomme, d'Spieler vom FC St. Galle!» – Pokal inklusive. Und die Menge kennt kein Halten mehr. Sie schreit die Fan-Lyrics in den Abendhimmel, schwingt FCSG-Schals und tanzt, als hätte der Club die Meisterschaft gleich nochmals gewonnen.

Legende: Die Kicker des FC St. Gallen und ihr aus Ruhm, Ehre und Liebe gegossener Pokal. SRF/Noëlle Guidon

Während die Open-Air-Besuchenden auf der Bühne textsicher sind, patzen ausgerechnet die Spieler, denen Buck das Mikrofon hinhält. Aber bei so viel Euphorie funktioniert auch ein schräg gelalltes «La-la-la-la-la-la-la» – vielleicht sogar besser als der eigentliche Fantext.

Das Konzert

«De FCSG isch Cupsieger» ist die pralle Kirsche auf dem supersüssen Vanilleglace des Hecht-Gigs am Open Air St. Gallen 2026. Die Mundartband verwandelt momentan jedes Booking in einen Triumph und es passiert selten, dass sich vor der Sitterbühne so früh (ihr Set begann um 19:30 Uhr, in Festival-Zeitrechnung ist das ungefähr Mittag) so viele Menschen versammeln – den ganzen Hügel hoch und auch auf den VIP-Tribünen war es dichter als die Fans bei der Meisterfeier des FCSG.

Legende: Das war gross, Hecht. Und 2027 wird noch grösser. SRF/Noëlle Guidon

Wenn Stefan Buck nicht Hooks ins Mic singt, dirigiert er die Crowd. In die Knie! Hände in die Luft! Auf die Schultern! Circle-Pits (oder wie Hecht sie nennen: «Moshpits mit Strudel»)! Das Publikum leistet Folge und hängt ihm an den Lippen.

Es zeichnet sich jetzt schon ab, dass die nach 90 Minuten ausverkaufte Letzigrund-Hecht-Show 2027 das Highlight des kommenden Schweizer Konzertjahres wird.