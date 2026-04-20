Sebastian Bürgin alias Baschi und Alana Netzer sind erstmals Eltern geworden.

Sohn Lennon Ron Bürgin kam am 16. April zur Welt.

Auch Fussball-Legende Günter Netzer schwärmt vom Enkelglück.

«Wir sind überglücklich und dankbar für dieses Geschenk. Wir geniessen die Zeit zu dritt und lieben unseren Sohn schon jetzt abgöttisch», schreiben die frischgebackenen Eltern auf Instagram. Unter dem Post gratulieren prominente Persönlichkeiten wie Boris Becker und Christa Rigozzi.

Der Musiker könne das Gefühl, plötzlich zu dritt zu sein, kaum in Worte fassen, erzählt er «Blick». Fünf Tage früher als geplant sei der kleine Lennon zur Welt gekommen.

Die Freude ist auch bei Günter Netzer, Alanas Vater, gross. Der ehemalige deutsche Fussballprofi ist mit 81 Jahren zum ersten Mal Opa geworden. Gegenüber der Bild-Zeitung sagt er: «Jeden Morgen ist mein erster Gedanke bei dem Jungen.» Er freue sich immer sehr darauf, die kleinen Händchen und Füsse zu berühren.

Legende: Günter Netzer ist jetzt stolzer Grossvater. Keystone / Bernd Thissen

Seit fast zehn Jahren gehen Baschi und Alana gemeinsam durchs Leben. Kennengelernt haben sie sich über Freunde, 2021 gaben sie sich das Ja-Wort. Mit der Geburt ihres Sohnes startet nun ihr bisher wohl intensivstes Kapitel.