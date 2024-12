Du könntest die Township-Gitarre von Büne Huber in deinem Wohnzimmer stehen haben. Oder du könntest an die ausverkaufte Hecht-Weihnachtsshow im X-tra. Dafür musst du lediglich Radio hören, für einen guten Zweck einstehen und ein paar «Batzeli» locker machen.

«Gib es Härz» – die Solidaritätsaktion gegen Gewalt an Kindern Box aufklappen Box zuklappen SRF 3 sammelt eine Woche lang Spenden für einen guten Zweck. Jedes Jahr sind Millionen von Kindern von Gewalt, Missbrauch und Kindesmisshandlung betroffen. In der Schweiz sind pro Jahr bis zu 50'000 Kinder davon betroffen. Die jüngsten in unserer Gesellschaft brauchen deshalb besonders viel Unterstützung und Schutz. In diese Projekte fliessen die Spenden, die SRF 3 mit der Glückskette sammelt. Zusammen wollen wir für eine bessere Zukunft für Kinder einstehen. Du spendest, wir spielen deinen Lieblingssong Vom 16. bis 20. Dezember kannst du dir hier gegen eine Spende einen Song wünschen, den wir dann auf SRF 3 spielen. Hier kannst du deinen Songwunsch und deine Spende eingeben. Du wirst benachrichtigt, wenn dein Wunschsong am Radio läuft.

Ersteigere dir ein tolles Geschenk in 5 Schritten

Biete via Studio-Whatsapp oder SMS 079 308 33 33 bei den Geschenken mit, die du gerne haben möchtest. Du kannst an den jeweiligen Tagen ab 07:00 Uhr bieten. Gebote, die vorher eintrudeln, können wir leider nicht beachten. Schreibe in die Nachricht, wie viel du bietest und für welches Geschenk. (Beispiel: «Ich biete CHF 50 für die Ukulele von Riana») Verfolge während des Tages am Radio bei SRF 3 den Stand der Versteigerung. Zum Showdown kommt es im Verlaufe des Tages am Radio. Wenn du alle ausgestochen hast, gehört das Geschenk dir! Der Betrag fliesst als Spende in den «Gib es Härz»-Topf.

Montag : Hecht vergibt Tickets für ihre ausverkaufte Weihnachtsshow im X-tra

Legende: Am Montag versteigern Hecht zwei Tickets für ihre ausverkaufte Weihnachtsshow am 19. Dezember im X-tra. Johnny Labusch

Wenn du die Hoffnung aufgegeben hast, an eines der ausverkauften Weihnachtskonzerte von Hecht zu geben, dann ist das dein Leuchtturm auf stürmischer See: Stefan Buck von Hecht hat noch ein zwei Karten für die legendäre Show. Wenn du am Donnerstag, 19. Dezember im X-tra in Zürich beim Konzert dabei sein willst, dann biete am Montag, 16. Dezember mit. Zum Showdown der Versteigerung kommt es um 18:15 Uhr live auf SRF 3.

Dienstag: Stress versteigert «MTV Unplugged»-Cap und Manillio ein Extra-Package

1 / 2 Bild 1 von 2 Legende: Stress versteigert am Dienstag dieses Cap. Der Rapper trug dies bei einigen Konzerten der «MTV-Unplugged»-Tour. SRF / Noëlle Guidon

2 / 2 Bild 2 von 2 Legende: Von Manillio gib'ts am Dienstag ein «Deheim Deheim»-Package inklusive persönlicher Widmung zu ersteigern. zVg. / zweieinhalb.ch

Es wäre das fresheste Stück in deinem Schrank: Stress versteigert am Dienstag sein heiliges «MTV Unplugged»-Cap. Obendrauf legt er zwei Tickets für sein Konzert im Zauberwald Lenzerheide am Montag, 23. Dezember, inklusive Meet & Greet. Wenn du dieses «Chäppli» und die Tickets für einen guten Zweck ersteigern willst, dann biete am Dienstag, 17. Dezember mit. Zum Showdown kommt es um 19:45 Uhr live auf SRF 3 .

Wenn du kein Hutgesicht hast, dann ist Manillio dein Mann. Er versteigert ebenfalls am Dienstag, 17. Dezember ein Geschenk, da kommt's um 20:45 Uhr live auf SRF 3 zur Entscheidung. Du kannst dir ein gesamtes Package mit Manillio-Merch ersteigern, das für dich personalisiert wird. Das ist darin enthalten:

2 Tickets für das ausverkaufte Eldroado-Weihnachtsfest im Bierhübeli mit Manillio, Dezmond Dez und Tommy Vercetti am Samstag, 21. Dezember 2024

Eine limitierte «Deheim Deheim»-Vinyl

Ein «Deheim Deheim»-Magazin

Ein signiertes «Deheim Deheim»-Poster

Mittwoch: Rianas signierte Ukulele und ein Kunstwerk von James Gruntz

1 / 2 Bild 1 von 2 Legende: Am Mittwoch kannst du dir dieses Gemälde von James Gruntz ersteigern. SRF / zVg.

2 / 2 Bild 2 von 2 Legende: Riana trennt sich von ihrer ersten Ukulele: Du kannst sie dir am Mittwoch ersteigern. Jan Widerkehr / zVg.

Von Riana kann man am Mittwoch ein neues Hobby ersteigern: Sie spendet ihre erste Ukulele. Wenn du ein Projekt für die Weihnachtstage brauchst, kannst du am Mittwoch, 18. Dezember mitbieten. Eine Platte von ihr gibt's noch obendrauf. Um 20:45 Uhr auf SRF 3 fällt die Entscheidung. Vielleicht sitzt du dann mit Rianas Ukulele unter dem Weihnachtsbaum und singst «Last Christmas».

Wenn dir Musik machen nicht liegt, dann hat James Gruntz ein Einzelstück für dich, das ihm nicht leicht fällt, es gehen zu lassen. Es ist ein Stück des Backdrops (Konzert-Bühnenbild) der Waves-Tour, das er auf einen Holzrahmen aus Fichtenholz gespannt hat. Dieses wird ebenfalls am Mittwoch, 18. Dezember, bereits um 19:45 Uhr auf SRF 3 versteigert.

Freitag: Büne Huber von Patent Ochsner versteigert seine Township-Gitarre

Legende: Büne Huber von Patent Ochsner versteigert eine seiner Gitarren für einen guten Zweck. SRF / Pablo Thürig

Büne Hubers Gitarre ist wie der Tennisschläger von Roger Federer oder die Wasserflasche von Taylor Swift – wer sich die ersteigert, wird sich für immer verteidigen müssen, dass das wirklich die Patent-Ochsner-Township-Gitarre ist, die im Wohnzimmers steht. Am Freitag ab 14:15 Uhr kommt's zum Showdown: Biete mit, wenn du eine «Büne-Gitti» bei dir zu Hause haben willst.