Du kannst mithelfen: Gemeinsam sammeln wir für Kinder in Krisen. Hier siehst Du, was Dich bei SRF 3 erwartet und wo Du uns findest, denn wir gehen mit Sendebus und Livemusik auf Tour.

Eine bessere Zukunft für Kinder und Jugendliche

Alle Jahre wieder: Vom 15. bis 20. Dezember 2025 sammeln wir bei SRF 3 Spenden für Kinder in Krisen. Gemeinsam mit der Glückskette unterstützen wir Kinder und Jugendliche, die von Gewalt, Kriegen und Missbrauch betroffen sind. Mit deiner Spende hilfst Du mit, Kindern in der Schweiz und im Ausland eine bessere Kindheit zu ermöglichen. Mehr Infos zum Spendenthema findest du hier.

So kannst du spenden

1. Du wünschst Dir deinen Lieblingssong auf SRF 3: Gegen eine Spende kannst Du hier unser Musikprogramm mitbestimmen! Wenn wir Deinen Song am Radio spielen, kriegst Du via SMS eine Nachricht, damit Du ihn auch ja nicht verpasst.

2. Du kommst bei unseren Live-Sendungen und Konzerten in Bern und Luzern vorbei: Vier Tage lang sind wir unterwegs und bringen Konzerte in deine Stadt – die Spendenbox haben wir im Gepäck. Mehr Infos dazu gibt's weiter unten.

3. Philippe Gerber und Marco Thomann kommen mit dem Spendenkässeli bei Dir vorbei: Du hast ein tolles Projekt auf die Beine gestellt oder brauchst noch Unterstützung beim Guetzli backen? Unsere Morgen-Crew kommt zu euch! Alle Infos zu dieser Aktion findest Du hier.

4. Du stellst ein Spendenprojekt auf die Beine: Guetzli mit der Klasse verkaufen, ein Konzert geben oder einen Spendenlauf organisieren – Du kannst mit deinem Projekt helfen, Spenden für Kinder in Krisen zu sammeln. Hast Du eine gute Idee? Dann registriere dein Projekt auf dieser Webseite.

5. Du kannst direkt via Glückskette spenden: Da findest Du diverse Zahlungsmöglichkeiten. Hier geht's zur Glückskette.

Live-Sendung und Konzerte in Luzern

Am Freitag, 19. Dezember und Samstag 20. Dezember ziehen wir mit unserem Sendebus weiter und machen Halt auf dem Europaplatz in Luzern, direkt neben dem KKL. Auch da bringen wir Live-Musik mit, Mario Torriani und Judith Wernli senden an beiden Tagen von 15 bis 20 Uhr live aus dem Studio auf Rädern. Am Samstag sendet Jasmin Barbiero zudem bereits ab 11 Uhr aus Luzern, Anna Zöllig begleitet dann das grosse Finale abends bis 23 Uhr live aus dem Sendewagen. Damit Du auch hier keine tollen Konzerte verpasst:

Freitag, 17 Uhr: Heidi Happy

Freitag, 18 Uhr: Andryy

Freitag, 19 Uhr: Riana

Samstag, 17 Uhr: Tobias Carshey und Tobias Jensen

Samstag, 19 Uhr: Dada Ante Portas

Die Konzerte sind gratis, aber wir freuen uns, wenn Du dafür etwas spendest. Damit wir gemeinsam Kindern und Jugendlichen eine Zukunft geben können.