Statt die Schulbank drücken, in einem Film mitspielen und berühmt werden. Davon träumen viele Kinder. Die Realität sieht aber oft anders aus: Hausaufgaben müssen auch am Set erledigt werden und die Arbeit vor der Kamera kann anstrengend sein.

So läuft es mit Kindern am Filmset ab

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Kinder zwischen neun und elf Jahren von Grossbritannien könnten bald in die Fussstapfen von Harry, Hermine und Co. treten. Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass es eine neue Harry Potter-Serie gibt, für welche sich Kinder für ein Casting bewerben können. Ein glamouröses Filmleben und der Traum vom Star, ist aber nicht immer ein Zuckerschlecken.

Was passiert bei einem Kinder-Casting?

Bevor Kinder eine Rolle antreten können, steht ein Casting an. Diese werden von einem professionellen Casting-Personal begleitet, welche die entsprechenden Personen dann beim Filmteam vorschlagen. Sie fungieren als Vermittler zwischen den Kindern und dem Filmteam.

Im Prinzip läuft ein Casting ähnlich ab wie bei Erwachsenen. Mitmachen kann jedes Kind, das Lust dazu hat. Laut Casterin Claudia Mai ist es aber wichtig, dass das Kind aus eigenem Antrieb vorspricht und nicht übermotivierte Eltern dahinter stecken.

Casterin Claudia Mai Box aufklappen Box zuklappen Legende: Claudia Mai Claudia Mai hat selbt zwanzig Jahre Schauspiel-Erfahrung und ist heute unter anderem als Casterin unterwegs. Ihr Spezialgebiet sind Kinder-Castings. Das heisst, sie vermittelt Kinder für Werbevideos und Spielfilme.

Herausforderungen am Set

Am Filmset gibt es viele Regeln, die zu beachten sind. Dabei ist es wichtig, dass auf jedes Kind individuell eingegangen wird. Die Filmwelt kann schnell überfordernd sein. Dafür gibt es viele prominente Beispiele. Für Kinderstar Macaulay Culkin zum Beispiel, bekannt aus «Kevin – Allein zu Haus», brachte das Filmleben viel Negatives. Als die Rollen im Erwachsenenalter ausblieben, machte er hauptsächlich mit Alkohol- und Drogenexzessen Schlagzeilen.

Legende: 1990 wurde Macaulay Culkin über Nacht weltberühmt. Das Leben als Kinderstar war aber nicht einfach für ihn. Insbesondere sein Vater und Manager, machte ihm das Leben schwer und drängte ihn angeblich ins Filmgeschäft. Keystone/Everett Collection

Solch ein Schicksal will natürlich verhindert werden. Deshalb sind auch die Eltern ein wichtiger Teil für die Filmkarriere. Sie sind an erster Stelle für die Kinder verantwortlich und helfen, dass die Kinder zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind.

Während des ganzen Drehs war der Kidscoach mit dabei und hat mich unterstützt und Ratschläge gegeben.

Am Dreh selbst sind die Eltern meist nicht vor Ort. Dort spielt die Filmcrew eine zentrale Rolle. Dies weiss auch Luna Mwezi, bekannt aus «Platzspitzbaby»: «Wir hatten am Set eine sehr tolle Crew. Alle waren freundlich und haben mich unterstützt».

Legende: Für ihre Rolle der Mia in «Platzspitzbaby» (2020) wurde Luna Mwezi für den Schweizer Filmpreis als beste Hauptdarstellerin nominiert. Die Schauspielerin war bei den Dreharbeiten gerade mal zwölf Jahre alt. Imdb-Aliocha Merker

Auch sehr wichtig war für Luna der Kidscoach. Dieser ist für die Kinder am Dreh zuständig. Er hilft den Kindern, sich mit ihren Rollen auseinanderzusetzen und ist auch für das emotionale Wohl zuständig. «Während des ganzen Drehs war der Kidscoach mit dabei und hat mich unterstützt und Ratschläge gegeben. Ich hatte dank ihm ein sehr sicheres Gefühl und konnte ihm immer alles erzählen», erinnert sich Luna Mwezi.

Rechtliche Vorschriften am Set

Geht es um Kinder in der Öffentlichkeit, ist das oft eine heikle Angelegenheit, gerade in der heutigen Zeit der Sozialen Medien. Deshalb gibt es bei Filmproduktionen klare Regelungen für die Arbeit mit Kindern. Sie sind in der Schweiz rechtlich durch Verträge geschützt.

Es braucht bei den Dreharbeiten Pausen und gewisse Rückzugsorte für die Kinder.

So beträgt die maximale Arbeitszeit von Jugendlichen unter 13 Jahren für künstlerische Darbietungen sowie zu Werbezwecken drei Stunden pro Tag und neun Stunden pro Woche. Das heisst: die Zeit vor der Kamera darf nicht mehr als drei Stunden täglich betragen. Casterin Claudia Mai ergänzt: «Es braucht bei den Dreharbeiten Pausen und gewisse Rückzugsorte für die Kinder».

1 / 3 Legende: Joel Basmann Der 34-jährige Joel Basmann ist schon lange in der Filmwelt zuhause. Mit 14 Jahren wurde er fürs Fernsehen entdeckt. In der Fernsehserie «Lüthi und Blanc» spielte er den frechen Zizou. Heute kennt man den Schauspieler unter anderem aus dem Film «Wolkenbruch». SRF-Eric Baumann 2 / 3 Legende: Basil Eidenbenz Auch Basil Eidenbenz kennt man heute aus dem preisgekrönten Film «The Favourite» oder aus der Serie «Victoria». Begonnen hat seine Karriere bei der SRF-Serie «Best Friends», als er 16 Jahre alt war. Keystone/Vickie Flores 3 / 3 Legende: Mein Name ist Eugen Beim Kultfilm «Mein Name ist Eugen» waren viele Kinder am Set. Die Hauptrollen hatten Manuel Häberli (Eugen), Alex Niederhauser (Eduard), Janic Halioua (Wrigley) und Dominic Hänni (Bäschteli). Hier sieht man die Jungschauspieler bei den Dreharbeiten in Bern. Keystone/Jürg Müller

Um diese Zeiten einzuhalten, arbeiten Filmproduktionen oft mit Doppelbesetzungen. Ein Double mit gleicher Statur springt ein, wenn es um Kameraeinstellungen oder das Ausleuchten geht. Die Arbeitszeit des Kindes kann so reduziert werden, damit das Ergebnis – der Film – schlussendlich für alle eine tolle Erfahrung ist.