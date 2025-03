Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Der Name Dieter Meier steht für vieles. Elektropop, Kunst, Wein, Schokolade, Fleisch und vieles mehr. Zu seinem 80. Geburtstag wühlen wir in den Stationen seines Lebens, die weniger bekannt sind.

1. Dieter Meier – der professionelle Pokerspieler

Dieter Meier flog aus dem Gymnasium, schaffte später doch noch die Matur und ging zur Uni. Als Jus-Student fing er mit Zocken an und wurde professioneller Pokerspieler. Es sei eine Flucht vor sich selber und der Welt gewesen. Wenn keine Pokerrunde stattfand, sei er wie ein räudiger Hund durch die Stadt gezogen, sagte er in der TV-Sendung «Gredig direkt».

Es sei sogar so weit gegangen, dass er Leute, die aus Angst nicht gegen ihn spielen wollten, bezahlt habe, um doch zu spielen. Über zwei, drei Jahre sei er mehrere Nächte die Woche irgendwo an einem Pokertisch gesessen und habe gutes Geld verdient.

2. Dieter Meier – der Punksänger

Mit Yello wurden Dieter Meier und Boris Blank bekannt und reich. Allein «Oh Yeah», der grösste Hit des Duos, sei schon fast so etwas wie eine Kapitalanlage, sagte Boris Blank 2020 gegenüber der NZZ. Allein von den Lizenzgebühren könne man ein paar Jahre ganz ordentlich leben, wenn in den USA eine Biermarke den Song in einem Werbespot verwendet, sagte Blank.

Inklusive Ferien ergänzte Dieter Meier. Bevor sich die beiden kennenlernten und im Duo Erfolge feierten, war Dieter Meier Sänger in der Punkband Fresh Color.

Als Punk sah sich Dieter Meier aber nie. «Ich war einfach einer, der nicht richtig singen konnte, fröhlich drauflos krähte und die Freiheit genoss», sagte Dieter Meier 2006 in einem Interview mit der Basler Zeitung.

3. Dieter Meier – der Autodesigner

Dieter Meier ist bekannt für sein Unternehmertum. Er produziert Schokolade, Wein, Fleisch und vieles mehr. Was man kaum weiss, der Grandsegnieur hat zusammen mit Autovisionär Frank M. Rinderknecht auch ein Auto gebaut, welches er 1996 am Automobilsalon in Genf ausgestellt hat. Mit dem Interieur betraute er seine Frau Monique.

4. Dieter Meier – der Videomacher

Dieter Meier hat nicht nur das Musikvideo von Trios-Hit «Da, Da, Da» produziert. Auch das Video vom Alphaville-Hit «Big In Japan» trägt seine Handschrift. Mit Japan hat dieser Song nichts zu tun, vielmehr symbolisiert er die Idee, in einer anderen Welt erfolgreich zu sein, eine Fantasie über ein drogenfreies Leben. Die Hauptdarstellerin im Video ist Dieter Meiers Frau Monique.

5. Dieter Meier – der Loser

Man könnte meinen, alles, was Dieter Meier macht, ist vom Erfolg gekrönt. Es gebe auch Sachen, die nicht funktionierten, sagt Meier bei «Gredig direkt». In Los Angeles hätte er das erste digitale Mischpult entwickelt. Unglaubliche Sorgen hätte er damit gehabt, weil es lange nicht funktioniert hat und dann nicht akzeptiert wurde. Alle wollten damals noch analog arbeiten. Er bezeichnet dieses Projekt als Niederlage.

Er musste es für «five cents to the Dollar» verkaufen. «Solange man einen Misserfolg überlebt, ist das die grösste Lehre». Niederlagen seien auch Teil seines Lebens gewesen, nur davon höre man nicht soviel. Es habe Situationen gegeben, wo er tatsächlich schwere Zweifel hatte, ob er das überhaupt übersteht. Er hat es überstanden und kann die Tage seinen achtzigsten Geburtstag feiern. Happy Birthday, Dieter Meier!