Er hätte das seit Jahren von Hip-Hop dominierte Line-up des Openair Frauenfeld musikalisch aufbrechen sollen, nun wurde das Donnerstags-Konzert von Popstar Justin Timberlake «aus produktionstechnischen» abgesagt. Was das genau heisst, wissen nur die Involvierten – bedeuten könnte es nämlich so gut wie alles.

Hip-Hop-Fans, die nach der Ankündigung von Justin Timberlake als Headliner des Openair Frauenfeld 2025 Sturm liefen, dürfen aufatmen: Der ehemalige NSYNC-Frontmann musste seinen Auftritt auf der Grossen Allmend am 10. Juli «aus produktionstechnischen Gründen» absagen, wie die Veranstaltenden am Mittwochabend via Instagram mitteilen.

Seinen Donnerstags-Headliner-Slot übernimmt US-Trap-Grösse A$AP Rocky, der zuletzt vor drei Jahren am OAF spielte und dem Rap-orientierten Openair-Publikum eher in den Konzert-Kram passen dürfte. Wem das zu wenig hüftschwingbarer Pop und zu viel verschwitzter Moshpit ist, könne sein Donnerstags-Ticket zurückgeben – Mehrtagespässe sind von der Rückgabe demnach ausgenommen.

Auch andere Festivals von Absagen betroffen

Der Wegfall von Timberlake ist nicht die erste Absage eines Hochkaräters im Schweizer Festivalsommer 2025. Das amerikanische Lederjacken-Rock-Quartett Kings of Leon headlint das Openair St. Gallen nicht wie geplant, weil sich Sänger Caleb Followill beim Spielen mit seinen Kids den Fuss gebrochen hat. An seiner Stelle geben die deutschen Vollgas-Gitarren von Kraftklub relativ spontab im Sittertobel ihr einziges Konzert dieses Jahr.

Shaboozey wär auf den Bühnen des Montreux Jazz Festival und des Gurtenfestival gestanden. Aufgrund «unvorhergesehener Umstände» (ähnlich viel- beziehungsweise nichtssagend wie «aus produktionstechnische Gründen») fallen jedoch alle Europa-Shows des US-Country-Hypes diesen Sommer flach. In Montreux springt die englische Soul-Urgewalt Jacob Banks ein, auf dem Gurten frönt neu Austropop-Maschine Bibiza seinem musikalischen Hedonismus.

Die Folk-Punk-Evergreens (no Kleeblatt-Pun intended) Flogging Molly tauchen derweil nicht wie angedacht am Greenfield Festival auf. Aufgrund «ernsthafter gesundheitlicher Probleme» von Frontmann Dave King musste die irisch-amerikanische Truppe alle Auftritte dieses Jahr canceln. Auch Bad Wolves sagten ab, nun lärmen Donots und Stray from the Path in Interlaken.