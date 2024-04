Vor einer Woche hechtete Artemas mit seinem Song «I Like the Way You Kiss Me» von null auf Platz zwei der Schweizer Hitparade. Nun hat der Engländer den Würgegriff des gnadenlosen Ohrwurms «Beautiful Things» gelockert und die acht Wochen dauernde Charts-Herrschaft von Benson Boone beendet.

Zwar ist Artemas sehr plötzlich in der Hitparade gelandet. Dieser Erfolg zeichnete sich aber schon länger ab – wie so oft auf Tiktok. Hier gibt's Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die neue Nummer Eins.

Wer ist Artemas?

Er kommt aus einem kleinen Ort im englischen Oxfordshire nordwestlich von London, ist 24 Jahre alt und heisst Artemas Diamandis. Der Name verrät's: Der Musiker hat zypriotische Wurzeln.

Ende 2020 releaste er seine ersten Tracks. Zum Songschreiben inspiriert habe ihn die Kurt-Cobain-Doku «Montage of Heck», die er mit 16 gesehen hat, wie er in einem Interview sagte.

Legende: Zeit zum Ausruhen hat Artemas momentan keine: Der Engländer ist im Frühling auf Tour durch Europa und die USA – ein Stopp in der Schweiz ist aktuell nicht vorgesehen. Vielleicht gibt's ja noch eine Festival-Booking-Überraschung? Warner Music/Amir Hossain

Wie klingt seine Musik?

Die meisten Stücke können ganz grob dem alternativen R&B zugeschrieben werden. Oder anders ausgedrückt: Wer The Weeknd mag, mag auch Artemas. Und zwar nicht nur die «Blinding Lights»-Ära des weltberühmten Kanadiers, sondern sämtliche Schaffensphasen. Auf dem aktuellen Mixtape «Pretty» klingt Artemas, als hätte sich The Weeknd vor rund zehn Jahren im Berghain verirrt und nie mehr nach draussen gefunden.

Der treibende Darkwave der Hitsingle «I Like the Way You Kiss Me» steht der Schweizer Hitparade ausserordentlich gut, beissen sich dort in der Regel doch sehr viel bekömmlichere Pop-Nummern weit vorne fest. Vor solchen hat Artemas übrigens keine Berührungsängste: Die 2021er Single «Real Life» strotzt vor Contemporary-Hit-Radio-Tauglichkeit.

Wie wurde er so gross?

Dank Social Media, natürlich – wie heutzutage praktisch immer. Genauer hat der 24-Jährige einen Weg gefunden, auf Tiktok regelmässig viral zu gehen. Die Strategie ist simpel: Wenn einer seiner Songs an den Sound von Lady Gaga erinnert, postet er Fotos von ihr dazu, schreibt ihren Namen und entsprechende Hashtags hin – schon dreht das Ding, weil es sich im ersten Moment nach einem neuen und ungewöhnlichen Gaga-Track anhört.

The Weeknd postete er – natürlich – sehr oft und vergangenen September auch einige Male Drake. Da der Release des nächsten Albums des kanadischen Rap-Superstars kurz bevorstand, sprangen die Leute scharenweise darauf an. Sie verhalfen Artemas' Song «Cross My Heart» zu Millionen Streams, was den Weg für den Streaming-Erfolg der nächsten Single «If U Think I'm Pretty» ebnete und schliesslich den Mainstream-Durchbruch von «I Like the Way You Kiss Me» ermöglichte.

Wie gross ist er wirklich?

Die aktuelle Hitsingle wird als Sound in beeindruckenden 750'000 Tiktok-Posts verwendet und verzeichnet auf Spotify bereits 120 Millionen Streams. Die Folge: Platz eins in den Viral-Charts und momentan 27 Millionen monatliche Hörer:innen auf ebendieser Plattform. Zum Vergleich: The Weeknd hat stand jetzt 113 Millionen, Drake 82 Millionen und Gaga 58 Millionen.

In mehreren anderen (meist europäischen) Ländern führt «I Like the Way You Kiss Me» die Charts an, darunter in Deutschland, Tschechien und der Slowakei. Daheim in Grossbritannien hat's bislang «nur» für Platz sechs gereicht – dort vermag nicht mal er an Beyoncés «Texas Hold 'Em» vorbeizureiten.