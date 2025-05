Legende: Declan McKenna supportet Imagine Dragons aktuell auf Tour. Hier ist er beim Gig in Mailand am Dienstag zu sehen. Imago/Maria Laura Arturi

Support-Acts haben es bei Stadion-Gigs selten leicht. Declan McKenna wehte im Letzi aber ein besonders rauer Wind entgegen. Respektive: Ein sehr kühler, obwohl die Sonne noch ordentlich brannte.

Die Hände waren höchstens in der Luft, wenn die Leute ihren Friends signalisieren wollten, wohin sie die Pommes liefern sollen. Immerhin klatschten sie am Ende der eigentlich ansteckenden Indie-Songs des Engländers – wir sind ja hier immerhin noch in der höflichen Schweiz.

Dabei brachte der 26-Jährige eine unbekümmerte Dringlichkeit mit nach Zürich, wie man sie beispielsweise von den frühen Kooks kennt. Sogar David Bowies «Heroes» coverte er. It‘s not you, Declan, it‘s them – die Schnittmenge zwischen seinen Fans und denen von Imagine Dragons scheint nicht allzu existent zu sein.