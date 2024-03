Die Zürcher Newcomer schicken einen Song ins Radio: «Keep You Waiting» ist im März bei Couleur 3, RTR, Rete 3 und SRF 3 zu hören. Das musikalische Blind-Date der beiden, bei dem das Duett entstand, ist nicht nur deshalb ein Volltreffer: Jamila und luca! sind seither befreundet, verstehen sich blind.

Unter dem Motto «Alle für einen» pushen SRF 3, Rete 3, RTR und Couleur 3 monatlich einen Song – entdeckt auf mx3.ch.

mx3 – All For One im März 2024

