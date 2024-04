Die Sängerin «Fenice» – zu Deutsch Phönix – hat sich in ihrem Leben schon aus schwierigen Situationen wieder erhoben. Eine davon verarbeitet die Tessinerin in ihrer aktuellen Single «Haiku», über eine unmögliche Liebe. Der Song ist im April auf Couleur 3, RTR, Rete 3 und SRF 3 zu hören.

Unter dem Motto «Alle für einen» pushen SRF 3, Rete 3, RTR und Couleur 3 monatlich einen Song – entdeckt auf mx3.ch.

mx3 – All For One im April 2024

Du willst alle Songs von allen Tagen? Hier: