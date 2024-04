Inhalt

Neue Musik - Soviel Oasis steckt in The Black Keys

Für ihr 12tes Album «Ohio Players» holten sich The Black Keys Freunde an Board. Beck zum Beispiel, oder Noel Gallagher. Letzterer spielte mit den Black Keys gleich drei Songs ein. Das Resultat ist gewohnt bluesy, atmet aber auch Britpop. «On The Game» verrät, wieviel Oasis in The Black Keys steckt.