Für ihre derzeitige Tour spannt Stefanie Heinzmann mit dem Kammermusik-Ensemble «Mikis Takeover! Ensemble» zusammen. So entsteht ein spannender Mix aus Klassik und Soul. Das erste Mal ist es aber nicht, dass Heinzmann sich mit anderen Musikerinnen und Musikern zusammentut.

Die 35-Jährige stand bereits mit Oscarpreisträger Lionel Richie, Soulsängerin Joss Stone und der legendären Funkband Tower of Power vor dem Mikrofon. Für ihre Single «All We Need Is Love» arbeitete sie mit dem Harlem Gospel Choir zusammen und sie produzierte mit Peter Maffay zwei Popsongs für sein Album «Tabaluga – Die Welt ist wunderbar».

Heinzmann macht Halt bei SRF! Box aufklappen Box zuklappen Bis im Frühling nächstes Jahr ist Stefanie Heinzmann mit dem Kammermusik-Ensemble «Mikis Takeover! Ensemble» auf Tournee durch die Schweiz und Deutschland. Das Ensemble besteht aus Streichinstrumenten und Klarinette. Am 12. September macht sie Halt bei SRF und gibt ein exklusives Konzert in der SRF 3-Livestage. Das Konzert wird ab 20 Uhr live im Stream und am Radio auf SRF 3 übertragen.

Aber zurück zu den Anfängen. Heinzmanns 14-jährige Karriere startete mit einem Sieg in der Stefan Raabs Talentshow («Stefan sucht den Superstar, der singen soll, was er möchte, und gerne auch bei RTL auftreten darf!») im Jahr 2008. Die Songs «Only so much Oil in the Ground» und «My Man is a Mean Man» waren es, die ihr im Finale schlussendlich zum Sieg verhalfen.

Für letzteren Song holte sie gleich im Jahr darauf den Swiss Music Award in der Kategorie «Best Song National». Und auch in der Kategorie «Best Newcomer National» sahnte die Walliserin ab.

Die Walliserin gibt ihr Musikwissen weiter

Ihr sechstes und neustes Album «Labyrinth» ist während der Corona-Pandemie entstanden. Das Album sei durch Zufall entstanden. «Eigentlich suchten wir nach nur einem Titel», so Heinzmann gegenüber dem Onlineportal «Touchyou».

Nebst ihrer musikalischen Präsenz fungierte Heinzmann auch als Jurorin in den TV-Shows «The Voice of Switzerland», «Popstars» und «KiKA Dein Song». Zudem war sie Gast in diversen Unterhaltungsformaten wie «The Masked Singer» oder in Schweizer «Sing meinen Song»-Ausgabe und in der deutschen «Sing meinen Song – Das Tauschkonzert» mit Stars wie DJ Bobo und Nura.