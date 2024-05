Am 23. Mai ist es 90 Jahre her, dass das US-amerikanische Gangster-Paar Bonnie Parker und Clyde Barrow von der Polizei in einen Hinterhalt gelockt und erschossen wurde.

Fast genauso lange schon wird die Story um Bonnie und Clyde in der Popkultur thematisiert, referenziert und gefeiert – oft romantisch verklärt, handelt es sich doch um ein Duo, dem laut FBI zahlreiche Raubüberfälle und 13 Morde nachgesagt werden.

Zum 90. Todestag des berühmt-berüchtigt-begrabenen Paars wühlen wir in der Nostalgie-Kiste und graben die drei in unseren Breitengraden bekanntesten Songs zum Thema aus.

Die Toten Hosen – «Bonnie & Clyde» (1996)

Der Text: Mann lernt Frau kennen und kann sich direkt alles mit ihr vorstellen, sogar ein Leben als Bonnie und Clyde – schliesslich gibt’s nichts Romantischeres, als mit Mitte 20 von Kugeln durchsiebt zu sterben.

Der Refrain: «Leg deinen Kopf an meine Schulter / Es ist schön, ihn da zu spüren / Und wir spielen Bonnie und Clyde» – klingt noch besser, wenn die Stimme vorher mit ordentlich Bier geölt wurde.

Die Story: Laut Hosen-Frontmann Campino wurde ihm eine Woche nach Song-Release der fahrbare Untersatz gestohlen. Nun, mit der Textzeile «Komm, wir klauen uns ein Auto» hatte er ja quasi dazu aufgerufen.

Jay-Z – «'03 Bonnie & Clyde» feat. Beyoncé (2002)

Der Text: Er und sie sind unzertrennlich, wie damals Bonnie und Clyde – schliesslich gibt es nichts Romantischeres, als gemeinsam ein paar Morde zu begehen.

Besonders schlecht gealtert ist die Zeile, in der Jay-Z sich und Beyoncé als «the new Bobby and Whitney» bezeichnet – ein Paar, dessen Beziehung von Drogen und häuslicher Gewalt geprägt war und das sich wenige Jahre später scheiden liess.

Der Refrain: «All I need in this life of sin, is me and my girlfriend» – Refrain und Beat stammen aus 2Pacs 1996er-Track «Me and My Girlfriend», in dem der Rapper sich und seine Freundin auch schon mit Bonnie und Clyde verglich.

Die Story: Das Lied war Beyoncés erster Release als Solo-Artist. Es war auch die erste Collab mit Rap-Magnat Jay-Z und das erste Anzeichen für eine Romanze zwischen den beiden – die trotz Jay-Zs Fremdgeh-Skandal 2017 bis heute anhält.

Serge Gainsbourg & Brigitte Bardot – «Bonnie and Clyde» (1968)

Der Text: Ausnahmsweise vergleichen sich Serge Gainsbourg und Brigitte Bardot nicht direkt mit den Gangster-Gspusis – die Lyrics sind inspiriert von Bonnie Parkers Gedicht «The Trail’s End», das sie nur Wochen vor ihrem Tod geschrieben hat.

Der Refrain: «Bonnie and Clyde / Bonnie and Clyde» – warum kompliziert, wenn es auch faul, Pardon, eingängig sein kann.

Die Story: Obwohl sie noch mit Gunter Sachs verheiratet war, ging Bardot auf ein Date mit Gainsbourg – und verlangte danach von ihm, ihr ein Liebeslied zu schreiben. In nur einer Nacht entstanden «Bonnie and Clyde» und «Je t'aime ... moi non plus».

Letzteres nahmen die beiden zusammen auf und kamen sich dabei äusserst nahe (Stichwort: «heavy petting»). Sachs erfuhr davon und tobte, weshalb Gainsbourg einwilligte, den Song nicht zu veröffentlichen. Später nahm er ihn mit seiner neuen Freundin Jane Birkin erneut auf – und landete einen Welthit.