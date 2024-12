«Last Christmas» von Wham! oder «All I Want For Christmas Is You» von Mariah Carey? Welches ist der grösste Weihnachtshit aller Zeiten?

1984 Jahren fuhren George Michael, Andrew Ridgeley und deren Filmcrew im Luxusschlitten in Saas-Fee vor, um dort festzustellen: Der Walliser Skiort ist autofrei. Zum Filmset gings zu Fuss oder im Elektrowägeli. Das hielt die Engländer nicht davon ab, in gerade mal fünf Tagen das Video zu einem der ikonischsten Songs der Popgeschichte zu drehen. Heute feiert «Last Christmas» seinen 40. Geburtstag.

Der Plot des Wham!-Songs ist schnell erzählt: Eine lustige Truppe hipper junger Menschen trifft sich zur Weihnachtsfeier in einem Chalet. Die neue Freundin des einen war letzte Weihnachten noch mit dem anderen zusammen. Die treulose Tomate hat dessen Herz aber bereits am nächsten Tag weiterverschenkt («But the very next day you gave it away»). Trotzdem knistert es noch zwischen dem alten Liebespaar.

Bittersüsse Liebesgeschichte

Dank Drum-Computer und Synthesizer-Klängen ist «Last Christmas» ein typisches musikalisches Erzeugnis der 1980er-Jahre.

Whamageddon: Nicht alle finden's toll Box aufklappen Box zuklappen Whamageddon ist ein Internetspiel, das vom 1. bis 24. Dezember läuft. Es geht darum, so lang als möglich nicht «gewahmt» zu werden, also «Last Christmas» von Wham! NICHT zu hören. Wer den Song zu Ohren bekommt, egal ob absichtlich oder unbeabsichtigt am Radio oder im Shoppingcenter, ist raus aus dem Game und posted den Hashtag #whamageddon.

Abgesehen vom Titel und der zeitlichen Verortung («last christmas / this year») ist die Nummer aus der Feder von George Michael eigentlich gar kein Weihnachtssong, sondern einfach eine bittersüsse Liebesgeschichte. Nichtsdestotrotz halten viele «Last Christmas» für den grössten Weihnachtssong aller Zeiten.

The Queen of Christmas

Doch Halt! Da hat Mariah Carey auch noch ein Wörtchen mitzureden. Nicht umsonst trägt die amerikanische Popikone den Titel «Queen of Christmas». Jedes Jahr eröffnet Carey im November auf Youtube offiziell die Weihnachtssongsaison mit einem aufwändig produzierten Video.

Legende: Mariah Carey versteht sich prächtig mit dem Samichlaus. Getty Images/Jeff Kravitz

Ihren lüpfigen R’n’B-Ohrwurm «All I Want For Christmas Is You» soll Carey in gerade mal 15 Minuten geschrieben haben. Darin gibt sie sich bescheiden und behauptet, keine Geschenke zu wollen.

Stattdessen stellt sie Besitzansprüche an eine Person («I just want you for my own»), mit der sie Weihnachten verbringen möchte. Bei Careys Popnummer schwebt eine nostalgische 1960er-Motown-Note mit, wobei das Ganze mit Klängen wie Schlittenglocken klar als Weihnachtssong deklariert wird.

Welcher Song bekommt die Weihnachtskrone?

«Last Christmas» und «All I Want For Christmas ist You» sind beides Ikonen der Popmusik. Doch welcher Song ist der ultimative Knaller und soll die Weihnachtskrone aufgesetzt bekommen? Entscheide Sie selbst und testen Sie dabei ihr Wissen:

Frage der Perspektive

Welches der grösste Weihnachtssong aller Zeiten sein soll, ist eine Frage des Blickwinkels. «All I Want For Christmas Is You» ist führend, was den weltweiten Erfolg anbelangt in Charts und Verkaufszahlen. Aber gerade an Weihnachten soll's ja nicht nur um Erfolg und Geld gehen. «Last Christmas» hat vor allem in Europa, Asien und der Schweiz einen hohen kulturellen Stellenwert.

Hinzu kommen andere Faktoren wie die emotionale Tiefe der Songs. Mariah Carey besingt die bedingungslose Liebe in höchsten Tönen und ist dabei unendlich fröhlich. Wham! schlagen mit «Last Christmas» melancholisch-bittersüsse Töne an und sind dadurch emotional vielseitiger. Und vor allem haben sie im Video zum Song die schöneren Föhnfrisuren.