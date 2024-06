Dok-Film über Dabu Fantastic - Sex, Songs und Business-Knatsch

«Auf diesem Album werde ich vom Ficken erzählen», so die Ansage von Dabu Bucher während des Diskurses übers neue Dabu-Fantastic-Album. Der Dok-Film «Dabu Fantastic – Ein Schweizer Musiker geht all in», zeigt Momente des Bandlebens, in welchen sonst keine Kameras dabei sind.