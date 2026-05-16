Es grenzt an ein Wunder, dass die grösste Ikone des Deutschrocks noch lebt. Umso schöner, dass es so ist – denn Wunder machen bekanntlich die Welt ein klein wenig besser.

Lindenbergs Alkoholiker-Karriere taugt auf den ersten Blick schlecht als Link zu seinem kindlichen Geist. Fragt man sich aber, wie sich der Musiker seine wunderschöne und nicht per se blauäugige Naivität ein Leben lang bewahrte, kommt man einem Erklärungsversuch näher. Erwachsene Menschen neigen dazu, Dinge zu verkomplizieren (oft nennen sie es differenzieren), wobei dies nicht selten als Ausweg oder Schutzschild dient, um unangenehmen Fragen aus dem Weg zu gehen.

Kein Wunder musste sich Udo Lindenberg zeitlebens über weite Strecken auf brutalste Art betäuben, um seine kindliche Direktheit, seinen Mut nicht zu verlieren.

Einfach aber nicht simpel

Als Teenager war mir die Frage des als Anti-Kriegs-Schnulze verunglimpften «Wozu sind Kriege da?» zu infantil. Auch wenn ich wusste, dass sie richtig war. Später änderte sich das. Als ich darin die Qualität der bestechenden Schonungslosigkeit entdeckte. So funktioniert Vieles im Udoversum. Direkt und einfach. Aber nicht banal.

Da gibt es kein «Kann ich das so sagen?» oder «Ist das zu plakativ?». So zimmerte Lindenberg seine ganz eigene Welt. Er erfand Figuren wie Rudi Ratlos, Elli Pyrelli oder Bodo Ballermann. Und nicht zuletzt sich selbst. Den Panikrocker. Die Nachtigall aus Panikhausen. Er spricht gerne in der dritten Person über sich selbst, was ihm die Möglichkeit gibt, seinen eigenen Heldenstatus weiter zu bewirtschaften und auszubauen.

Passend zum Thema Radio SRF 1 Keine Panik. Udo wird erst 70.

Das Auge hört mit

Hut, Sonnenbrille, Röhrenjeans. Der Rockstar scheint direkt einem Comic-Heft entsprungen. Bereit um als Actionfigur vermarktet zu werden. Das ist nicht einfach passiert. Das hat er sich clever ausgedacht. Schon als Kind gab es nur diesen einen Weg: Musiker werden! Und schon damals wusste er, dass es dazu mehr braucht, als die richtigen Töne und den richtigen Ton zu treffen.

Dazu braucht es eine Show. Und Lindenberg hat diese Show nicht nur immer wieder auf die Beine gestellt – er wurde selbst zu dieser. Mit unterschiedlichem Erfolg, abweichender Qualität und grosser Quantität. Natürlich entstanden in all den Jahren auch Songs, Inszenierungen und Showelemente, die irgendwann entweder aus der Zeit fielen oder aus heutiger Sicht schlichtweg verstörend wirken. Über weite Strecken war er aber zielsicher und extrem engagiert unterwegs.

Phoenix aus der Flasche

Lindenbergs 80 Jahre waren eine Berg- und Talfahrt. Seine Karriere hätte vor über 20 Jahren auch enden können. Sein Stern und er selbst unrühmlich verblassen. Versinken. Ertrinken. Im Alkohol. Der Panik-Kapitän verkam zeitweilig zur Karikatur seiner selbst. Den absoluten Tiefpunkt, gleichzeitig aber auch Wendepunkt für Lindenbergs Leben, markiert 2006 der Tod des geliebten Bruders Erich Lindenberg.

Aus der Trauer entstand in einer Studiosession der Song «Stark wie Zwei», den man als Triebwerk für das letzte und überaus erfolgreiche Kapitel dieser beispiellosen Karriere einordnen kann. Das «Horizont» der Nullerjahre sozusagen.

Wunder und Bar

Dass Udo Lindenberg seinen 80. feiert ist, trotz seiner unbestrittenen Unsterblichkeit, ein kleines Wunder. Bleibt die Ikone im Umgang mit der Bar Herr über die Lage, ist sogar eine (letzte?) Tour nicht auszuschliessen. Dieser Mann ist nicht von dieser Welt. Ein Ausserirdischer. Weit weg von jeglicher Norm. Und doch so vielen Menschen so unglaublich nah.

Happy Birthday ins Udoversum, lieber Udo Lindenberg.