Über 30'000 Schweizer Bands sind auf mx3.ch registriert und promoten so ihre neue Musik. Diesen Monat wird die Plattform erwachsen: Sie feiert ihren 18. Geburtstag.

Die grösste Musikplattform der Schweiz – was steckt dahinter?

Keine Musik-Plattform beherbergt eine so grosse Menge an Schweizer Musik wie mx3.ch. Damit ist es die Plattform schlechthin, um Musik aus der Schweiz werbefrei zu entdecken. Für Musiker:innen und Bands hingegen bietet sie die Möglichkeit, ihre Musik zu promoten. Denn über 40 Schweizer Radios haben Zugriff auf mx3.ch. Aber was kann die Plattform genau und wer hat sie gegründet? Der Leiter von mx3.ch, Samuel Vuillermoz, erklärt es im Interview.

Samuel Vuillermoz Leiter mx3.ch Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Samuel Vuillermoz hat die Schweizer Musikplattform mx3.ch gegründet. Seit sieben Jahren ist er als Leiter von mx3.ch tätig. Nun feiert sein «Baby» den 18. Geburtstag.

SRF 3: Wie ist die Plattform gegründet worden?

Samuel Vuillermoz: Gegründet hat die Plattform eine interregionale Gruppe aus DRS 3 (heute SRF 3), Virus, Rete Tre (RSI), Radio Rumantsch (RTR) und Couleur 3 (RTS). Das war im Jahr 2005. Wir bekamen Budget für ein Projekt, um die Jungen wieder zum Radio zu bringen. Und wir haben uns überlegt, dass die Musik unsere gemeinsame Sprache ist. Deshalb haben wir die Plattform entwickelt – als absolute Anfänger. Das Projekt war erst nur für eine etwa dreimonatige Testphase angedacht gewesen. Aber nun sind wir alte Hasen.

Was kann die Plattform?

Auf mx3.ch kann ich werbefrei Schweizer Musik entdecken. Ich finde fast alle neue Schweizer Musik, kann die Bands kontaktieren und sehe ihre Konzertdaten.

Ohne die Radiosender gibt es kein mx3.ch.

Musiker:innen und Bands können ihre Musik, ihre Konzertdaten, ihre Biografie und Fotos von sich hochladen und Links zu anderen Plattformen hinzufügen. Ihre Songs gelangen durch die Plattform zu 40 Radios. Wenn alles gut geht, ist das wie ein Tsunami.

Wie arbeiten mx3.ch und die Schweizer Radios zusammen?

Ich bin als Leiter von mx3.ch täglich mit den Radio-Redaktionen in Kontakt. Unter dem Label «Alle für Einen» spielen SRF 3, Rete 3, Couleur 3 und RTR jeden Monat einen bestimmten mx3-Song. Auf mx3.ch sehe ich, welche Songs die Radios ausgewählt haben. Ohne die Radios gibt es also kein mx3.ch.

Mik Ivy ist das mx3-Talent des Monats Box aufklappen Box zuklappen Im September 2024 kommt der Genfer Mik Ivy in den Genuss: SRF 3, Rete 3, Couleur 3 und RTR spielen einen seiner Songs in Rotation. Im Oktober 2024 ist dann ein Talent aus der rätoromanischen Schweiz an der Reihe.

Wie gross ist die Plattform?

Auf mx3.ch sind etwa 33'000 Bands registriert. Pro Jahr registrieren sich etwa über 1000 Bands neu. Somit sind mehr als 150'000 Songs und mehr als 15'000 Videos auf mx3.ch publiziert, das bedeutet 15 Monate nonstop Musik.

Das Gespräch führte Gernot Jörgler.