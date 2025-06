Er ist immer noch hässig und will die Welt retten. Neil Young veröffentlicht demnächst sein 48. Studioalbum «Talkin' to the Trees». Mit dem Song «Let's Roll Again» liefert er eine alternative US-Nationalhymne.

«Wenn du ein Faschist bist, hol dir einen Tesla», singt Neil Young im neuen Stück «Let's Roll Again» – und schiesst damit scharf gegen Elon Musk. Das sind auch für den 79-jährigen Urvater aller Protestsongs aussergewöhnlich direkte Worte.

Der Song stellt nicht nur Tesla an den Pranger, sondern die ganze US-Autoindustrie. Young fordert diese dazu auf, endlich ein zeitgemässes Auto zu konstruieren: «Kommt schon, Ford, kommt schon, Chrysler», singt er, «baut uns etwas Sinnvolles. Baut uns etwas, das unsere Kinder nicht umbringt.» Young selbst fährt schon seit Jahren einen alten Lincoln von 1959, den er auf einen Hybridmotor umgerüstet hat.

Neil Young kennt die Melodie des Protests

«Let's Roll Again» rumpelt und poltert aber noch tiefer: In seiner Basis adressiert er den Klimawandel, in der Herznote ist es eine Protesthymne, die von Festbänken gebrüllt werden will. Und in den Zwischenräumen kommt Youngs generelles Unbehagen gegenüber dem heutigen Amerika zum Ausdruck.

Wenn er nicht grad auf der Suche nach einem «Heart of Gold» ist, weiss er längstens, wie man mit Musik protestiert: Ob gegen Öl-Pipelines («Indian Givers»), Waffengewalt («Powderfinger»), Kommerzialisierung («This Note's for You») oder leere Politversprechen («Rockin' in the Free World») – Neil Young hat in seiner 60-jährigen Karriere schon gegen alles Mögliche angesungen. Sein neues Lied «Let's Roll Again» erweitert die Dringlichkeit aber um eine Dimension: Die Melodie basiert auf der alternativen US-Nationalhymne.

Eine Alternative der alternativen US-Nationalhymne

«Let's Roll Again» macht keinen Hehl draus: Dieser Song bedient sich melodisch eins zu eins an Woody Guthries «This Land is Your Land». Ein Titel, der 1940 entstand und in den 1960ern zu einer Hymne der amerikanischen Friedensbewegung und damit zur amerikanischen DNA wurde.

Unter anderem Bob Dylan und Harry Belafonte haben das Lied gecovert, es ertönt von Kirchenbänken und in Kinderchören. Das Stück ist dermassen stark mit der US-Geschichte verwoben, dass es mittlerweile als inoffizielle Nationalhymne gilt. Selbstverständlich hat auch Neil Young selbst den Song schon gecovert, «Let's Roll Again» ist nun ein Update – eine neue Version der inoffiziellen US-Nationalhymne.

Schon bald in Montreux

Am Freitag, 13. Juni, veröffentlicht Neil Young sein 48. Studioalbum «Talkin' to the Trees». Diese Platte sei ein Debüt, da Youngs Hausband Crazy Horse gegen die neue Formation The Chrome Hearts eingetauscht wurde.

Die letzte Tour mit Crazy Horse (Durchschnittsalter der Mitglieder: 75) wurde abgesagt, weil «ein paar Mitglieder krank wurden», so Young. Seither vermeide er Konzerte in Innenräumen um Krankheitsrisiken zu minimieren. Das funktioniert bestens als Glastonbury-Headliner oder auf der Seebühne am Montreux Jazz Festival, wo er am Sonntag, 6. Juli, auf seiner «Love Earth Tour» Halt machen wird.