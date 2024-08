Grössenwahnsinnig waren sie schon immer. Das ist Teil der Oasis-DNA. Und deshalb frisst man auch die grössten Gerüchte. Beispielsweise, dass Oasis 2025 das Londoner Wembley-Stadion für zehn Abende gebucht haben und das Glastonbury Festival als Headliner bestreiten werden. Hat sich nun beides als Falschmeldung herausgestellt.

Fest steht: Oasis sind zurück. Im Juli und August 2025 touren sie mit 14 Stopps durch Stadien in Grossbritannien und Irland - wobei vier Konzerte dennoch im Londoner Wembley Stadion stattfinden werden und auch noch Europadaten folgen könnten.

Ihr Statement zum Comeback: «Es gab keinen grossen Moment der Offenbarung, der die Wiedervereinigung ausgelöst hat – nur die allmähliche Erkenntnis, dass die Zeit reif ist.» Einen besseren Zeitpunkt für ihr Comeback hätten die Brüder nicht wählen können.

Wieso gerade jetzt?

Das Comeback wird pünktlich zum dreissigsten Jubiläum ihres Debütalbums publik gemacht: «Definitely Maybe» erschien am 28. August 1994 und schoss direkt an die Spitze der britischen Musikcharts. Hinzu kommt, dass die Tour nächstes Jahr auch auf ein wichtiges Jubiläum fällt. Dann feiert der Zweitling «(What's the Story) Morning Glory?» den 30. Das Album, das die Rock- zu Superstars machte und «Wonderwall» in die Dauerschleife spülte. Es ist die kommerziell erfolgreichste Platte der Bandgeschichte und nebenbei auch das meistverkaufte Album der 90er-Jahre.

Dass die Reunion gerade jetzt Sinn macht, liegt zudem am Alter von Liam (51), Noel (57) und ihren Fans. Sie sind alle noch fit genug, um das Rockstar-Ding nochmals richtig aufleben zu lassen. Sogar die Kinder der Oasis-Fans sind im besten Alter, um nächstes Jahr von nostalgisch gestimmten Eltern an ein Oasis-Konzert eingeladen zu werden. Als angenehmer Nebeneffekt wird die Pensionskasse der Band wohl nochmals ordentlich aufgefüllt. Und apropos Jubiläen: Vor genau 15 Jahren standen Liam und Noel zum letzten Mal gemeinsam auf der Bühne.

Wieso ging Oasis in die Brüche?

Aufgrund von anhaltenden Spannungen und Konflikten zwischen den Brüdern Noel und Liam Gallagher trennten sich Oasis 2009. Die Streitereien eskalierten während eines Konzerts in Paris, als Liam Noel beleidigte, was zum endgültigen Bruch führte.

Seither verwünschen sich die Brüder in Social-Media-Posts, während sich ihre Fans sehnlichst ein Comeback wünschen. Der Brüder-Streit scheint Oasis aber auch angetrieben zu haben. Wenn sich die zwei beim Schreiben pushten, wuchsen sie in den gemeinsamen Songs über sich hinaus. Auch die Live-Auftritte blieben spannend, weil man nie wusste, wieviel Streit durch die Shows drückt.

Was bedeutet die Oasis-Reunion für die Musikwelt?

Neue Musik nehmen sie keine auf. Dass mit ihren alten Hits aber ganz viel Nostalgie aufflammt, liegt auf der Hand. Die Britpop-Legenden werden sich 2025 auf den Bühnen endgültig unsterblich machen. Dass damit ein erneutes Britpop-Revival losgetreten wird, ist unwahrscheinlich.

Mit der Wiedervereinigung verlieren Oasis auch ein bisschen was von ihrer Unberechenbarkeit. Ausser, sie sorgen nächstes Jahr neben den Mega-Aufführungen für weitere Überraschungen. Bestenfalls mit einem gemeinsamen Auftritt mit ihren Ur-Rivalen Blur. Schlimmstenfalls (oder vielleicht sogar legendär?) verstreiten sich Liam und Noel während der nächsten Tour erneut und beenden Oasis für die Ewigkeit.

