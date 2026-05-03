Was haben ständiges Regenwetter, ein aggressiver Fisch, Tina Turner, schamlose Affen und die Sex Pistols gemeinsam? Ihnen allen verdanken wir bekannte Songs, die Fragen stellen.

Travis – «Why Does It Always Rain On Me?»

Fran Healy, der Sänger der schottischen Band Travis, hatte den nassen Winter in Schottland satt. Sein Buchhalter empfahl ihm die israelische Stadt Eilat. Dort scheine die Sonne garantiert. Natürlich begann es aber bei seiner Ankunft zu regnen – und es hörte bis zu seiner Abreise nicht mehr auf. Die Idee für den Song war geboren.

Der Regen verfolgte Healy übrigens weiterhin: Bei Travis' Auftritt am Glastonbury Festival 1999 fing es genau dann an zu regnen, als sie den Song spielten – nach einem durchgehend sonnigen Tag.

Dieser Moment machte Travis zu einer regelrechten Festivalsensation und markierte den Durchbruch ihrer Karriere.

Pixies – «Where Is My Mind?»

Dieser Song hat seinen Ursprung auf den Bahamas. Frank Black, der Sänger der Pixies, war dort als Teenager auf einem High-School-Ausflug. Als er schwimmen ging, wurde er von einem kleinen Fisch auf aggressive Weise verfolgt.

Geprägt von diesem Fisch-Erlebnis schrieb er diesen Pixies-Klassiker - und widmete dem Fisch die zweite Strophe. Wie er vom Fisch zur Verstandesfrage kam, weiss allerdings nur er selbst.

Whitesnake – «Is This Love»

Keine Frage: Hier fehlt das Fragezeichen im Titel. Trotz orthografischem Minimalismus wurde der Song zu einem der grössten Whitesnake-Hits.

Geschrieben hat ihn der Whitesnake-Sänger David Coverdale aber eigentlich für Tina Turner. Turners Label bat Coverdale, eine Rockballade für sie zu schreiben. Den fertigen Song zeigte Coverdale zuerst seinem eigenen Produzenten.

Der Song sei für Tina, erinnerte ihn Coverdale. Der Produzent fand ihn aber so gut, dass er sagte: «Nein, ist er nicht.» So behielten Whitesnake den Song für sich selbst. Sorry, Tina!

The Beatles – «Why Don't We Do It In The Road?»

Diese Frage stellte sich Paul McCartney in der indischen Stadt Rishikesh. Dort war er 1968 am Meditieren, als er sich von zwei Affen ablenken liess, die sich auf der Strasse paarten.

McCartney sah ihnen zu und begann, über menschliche Beziehungen und gesellschaftliche Normen zu philosophieren.

Warum ist es bei denen so einfach und bei uns Menschen manchmal so kompliziert? Was hält uns davon ab, es auch auf der Strasse zu tun? Wer hätte gedacht, dass ein so salopper Songtext so tiefgründig sein kann?

The Who – «Who Are You»

Auch hier fehlt das Fragezeichen. Item: Nach einem Meeting in London trank The-Who-Gitarrist Pete Townshend Bier mit Steve Jones und Paul Cook von den Sex Pistols. Laut Jones fragte der bald betrunkene Townshend die Leute im Klub andauernd: «Who are you?»

Nach der durchzechten Nacht schlief Townshend in einem Hauseingang ein. Irgendwann wurde er von einem Polizisten geweckt. Dort beginnt der Songtext.

An wen die Songfrage wirklich gerichtet ist, lässt er offen. Townshend sagte jedenfalls später, die Begegnung mit Jones und Cook habe ihn zu diesem Song inspiriert.