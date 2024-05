Es geht los mit dem Festivalsommer. Eine ganze Menge Open Airs buhlen um Kundschaft. Da den Überblick zu behalten, ist nicht ganz einfach. Aber nicht verzagen, SRF3 Musikredaktion fragen! Wir beleuchten den Gesundheitszustand der Schweizer Festivallandschaft und schauen auf die Highlights.

Berühmt-berüchtigte Festivaldichte

Es ist von Bundesbern bestätigt: «die Dichte an Musikfestivals ist weltweit unübertroffen», schreibt Präsenz Schweiz über die Fülle an hiesigen Events. Der Festivalkalender «Openairguide» listet allein von Juni bis August 115 Festivals. Das entspricht knapp zehn Anlässen pro Wochenende in den drei Sommermonaten. Der Branchenverband SMPA erfasst neben Open Airs auch Stadionevents und Clubkonzerte und verzeichnete mit 2321 Events im 2023 einen Rekordwert.

Empirische Zahlen, die nur Open Airs betreffen, werden nicht erhoben. «Die Events in der Schweiz nehmen tendenziell leicht zu, dies betrifft auch Festivals,» sagt Christoph Bill, Präsident der SMPA. Und Elio Bucher, Macher des Openairguides, bestätigt: «Die Festivaldichte in der Schweiz ist konstant hoch und es scheint zu funktionieren.»

Megastars und Geheimtipps vor der Haustür

Die Fülle an Events sorgt für die Qual der Wahl. Wo muss man zwingend hin? Das sind unsere 5 Must-Sees:

Der grellste Komet am französischen Pop-Himmel (Festi’neuch DO 13.6., Gurtenfestival FR 19.7., Paléo MI 24.7.) Militarie Gun: Euphorisch-explosiver Power-Punk aus der Szene von Los Angeles. Ein Sounds!-Liebling! (Musikfestwochen Winterthur DO 15.8.)

Legende: Openair Lumnezia Andere kommen hierher, um Ferien zu machen. Wir machen Musikfestivals. SRF

Das schönste Festivalland der Welt

«This is the most beautiful place we have ever played!», sagen zahlreiche grosse Bands Sommer für Sommer in der Schweiz. Die Walliser Alpen, der Bodensee, die Düdinger Erdbeerfelder, die Waadtländer Rebberge, die Winterthurer Altstadt oder die Piazza Grande in Locarno: Die schönsten Flecken der Schweiz sind fest verankert in unserer Festivalgeschichte und -Kultur. Das ist Musik für die Augen!

«Smoke on the Water» oder der Montreux-Mythos

Das Kongresszentrum, konzerttechnische Heimat des Montreux Jazz Festivals, wird aktuell renoviert. Darum finden die grossen Konzerte draussen statt. Auf einer Bühne, die im Genfersee steht. Und natürlich kommen in diesem Jahr Deep Purple und spielen genau dort den Überhit «Smoke On The Water», den die Band 1971 über den berühmten Brand am Montreux Jazz Festival schrieb. Die Briten werden somit exakt an dem Ort performen, wo sich damals der «Smoke» ausbreitete. Verrückt!

Audio Sounds! Story: Wie «Funky Claude» Montreux zum Nabel der Musikwelt machte 25:20 min Bild: RTS Radio Television Suisse abspielen. Laufzeit 25 Minuten 20 Sekunden.

Alles wird teurer – ausser es ist gratis

Es müssen nicht zwingend 4-Tagespässe für 300 Franken sein. Die Flaniermeile in Montreux, ein Grossteil der Winterthurer Musikfestwochen und ganz viele kleine Festivals landaus und stadtein sind kostenlos: Das Funk am See in Luzern, das Openair Wipkingen in Zürich, das Imagine Festival in Basel oder das Facciamo La Corte! in Lugano.