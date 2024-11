Den rund 250 glücklichen Gästen wird sofort klar, dass ihnen eine unkonventionelle Konzertnacht bevorsteht. Auf ein Wort eingedampft, war der Abend «floral». Ein kollektives Aufblühen: Anna Erhard entführt mit ihren Songs in weitläufige botanische Gärten, Efterklang katapultieren sich mit dem Publikum in verwunschene Wälder.

Was ist das Sounds! Showcase? Box aufklappen Box zuklappen Das Sounds! Showcase ist ein jährlich wiederkehrender Konzertabend auf der Live Stage im Radiostudio Zürich. Direkt neben den Räumlichkeiten, aus denen SRF 3 täglich sendet, stehen aktuelle Acts auf der Bühne, die gehört werden müssen. Programmiert wird der Abend von der Sounds!-Redaktion, Tickets gibt's nicht zu kaufen, sondern exklusiv über die Kanäle von SRF 3 zu gewinnen. Das Sounds! Showcase bietet eine schnörkellose Konzert-Experience, bei der die Musik im Zentrum steht. Sounds! Showcase 2023: Pablo Nouvelle & Nativ und Sirens of Lesbos.

Anna Erhard zelebriert die grösstmögliche Kleinstmöglichkeit

Anna Erhards Musik hat diesen Sofort-Mitwipp-Effekt und sorgt auf Anhieb für gute Laune. Das liegt nicht zuletzt an ihrem Talent, mit ihren Songs ganz nah reinzuzoomen.

Legende: Anna Erhard und die Rückbeuge SRF / Noëlle Guidon

Sie leuchtet die scheinbar nichtigsten Ecken des Alltags aus und verwandelt sie in Poesie: Etwa ein Besuch im «Spa» mit ihrer Mama, eine Selbstreflexion über ihre Körpergrösse oder die unerwartete Anziehungskraft einer Familie, die Leinenkleider trägt – je banaler das Besungene, desto prickelnder.

04:46 Video Anna Erhard - «Spa» Aus SRF 3 Musik vom 22.11.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 46 Sekunden.

«Als ich angefangen habe, Songs zu schreiben, habe ich über sehr grosse und universelle Themen geschrieben», verriet sie vor Kurzem. «Über die Zeit hat sich mein Schreiben immer mehr verdichtet und nun bin ich irgendwie beim Kleinstmöglichen angelangt.» Der Tauchgang in Erhards Mikrokosmos steckt am Sounds! Showcase offensichtlich an.

Wer ist Anna Erhard? Box aufklappen Box zuklappen Musikalisch bestreitet sie den aktuell innovativsten Schrummel-Pop der Schweiz, biografisch ist sie ein Mehrländereck: Die ursprüngliche Churerin Anna Erhard lebt nach Zwischenhalt in Basel (bis 2019 war sie Frontfrau der Band Serafyn) nun in Berlin. Die höchsten Wellen wirft ihr Sound zurzeit jedoch in England. Dort hat sie diesen Herbst eine weitgehend ausverkaufte Tour gespielt und auch die BBC feiert ihre grossartigen Pop-Miniaturen rund um die Uhr - das macht SRF 3 natürlich auch.

Das Konzert von Anna Erhard hörst und schaust du ganz oben im Artikel in voller Länge nach.

Die besten Fotos des Abends

1 / 9 Legende: Anna Erhard und der Vorhang SRF / Noëlle Guidon 2 / 9 Legende: Efterklang und das dänische Alphorn SRF / Noëlle Guidon 3 / 9 Legende: Anna Erhard und der Schnee SRF / Noëlle Guidon 4 / 9 Legende: Efterklang und der Schnee SRF / Noëlle Guidon 5 / 9 Legende: Efterklang und die Aktion im Publikum SRF / Noëlle Guidon 6 / 9 Legende: Anna Erhard und das Publikum SRF / Noëlle Guidon 7 / 9 Legende: Efterklang und die nackten Füsse im Backstage SRF / Noëlle Guidon 8 / 9 Legende: Efterklang und der Feldstecher SRF / Noëlle Guidon 9 / 9 Legende: Anna Erhard und der Fingerkrampf SRF / Noëlle Guidon

Bei Efterklang wachsen uns Äste aus den Ohren

Ihr inhaltliches Überthema ist die Frage, was uns Menschen miteinander verbindet. Heute Abend ist es der Sound von Efterklang, der zusammenkittet. Ihre Musik gleicht einer grossen Umarmung. Zum Schluss ihres Sets stellen sie sich mitten ins Publikum und verströmen Glückshormone inklusive Blockflöteneinlage. Das Traumhaft-Waldige, das man den Dänen gerne nachsagt, entfaltet sich auch im Radiostudio.

Legende: Efterklang und das Doppelmik SRF / Noëlle Guidon

Efterklang spielen ein Konzert, bei dem es fast schon Pflicht ist, zwischendurch die Augen zu schliessen und in die Ferne zu schweifen. Zu ihrem Sound träumt es sich jedenfalls spielend in eine Waldlichtung zwischen Buchen und Rot-Erlen. Quasi Waldbaden im Konzertlokal. «Wälder sind für mich total magische Orte. Sie inspirierten uns in Vergangenheit auch zu einem ganzen Album», sagt Frontmann Casper Clausen kurz vor ihrer Show.

Wer sind Efterklang? Box aufklappen Box zuklappen Ursprünglich waren die Dänen ein Quartett, Rune Mølgaard stieg 2007 aber aus, um mehr Zeit für seine Familie zu haben – und fürs Mormonentum. Musik steuerte er trotzdem regelmässig bei und ist mittlerweile aus der Glaubensgemeinschaft ausgetreten. Ohne diese klaren Strukturen stand er vor der Frage, was Menschen denn über Religion hinaus verbindet und lieferte damit das Konzept für das vor Kurzem releaste siebte Studioalbum «Things We Have in Common». Und wie klingen sie? Nach einer international tourenden Indie-Pop-Band, die gerne Abstecher in experimentellere Gegenden wagt und ihren Sound stets neu justiert.

Das Konzertvideo von Efterklang ist in Kürze hier verfügbar.

Was hinter der Bühne zu reden gibt

Es wurde lange totgeschwiegen, jetzt ist es raus: Anna Erhard hat ein bisschen gelogen. Ihr Song «170», der sich um ihre scheinbare Körpergrösse dreht, entspricht nicht der Wahrheit. «Ich hab kürzlich rausgefunden, dass ich nur ein Meter 69 gross bin,» beichtet sie backstage während eines Videodrehs.

Auf die Frage, wieso der eine Zentimeter verloren ging, weiss die Musikerin keine schlüssige Antwort. Ob das Lied nun umgetauft wird, beantwortet Erhard jedoch bestimmt: «Niemals!»

Das nächste Sounds! Showcase findet im Herbst 2025 statt.