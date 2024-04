Eine Woche, bevor es bei den «Swiss Music Awards» um den Betonklotz geht, spielen die Nominierten ein exklusives «SRF 3 Best Talent»-Showcase. Die Live-Sause am 1. Mai 2024 mit Riana, Shuttle, Soft Loft und Vorjahressieger Andryy verspricht aufregende Mini-Konzerte in unterschiedlichen Spielarten.

Wer bei den «Swiss Music Awards» in der Kategorie «SRF 3 Best Talent» abräumt, hat eine vielversprechende Musikkarriere vor sich: Joya Marleen, Marius Bear, Hecht, Lo & Leduc, Dabu Fantastic oder Steff la Cheffe sind Beweis genug. Und mit Nemo, unserer ESC-Hoffnung 2024, lässt sich diese Aussage gleich noch doppelt unterstreichen.

2024 schicken wir Riana aus Appenzell, Shuttle aus Fribourg sowie die Aargauer Band Soft Loft ins Rennen um den Preis samt Fördergeld von CHF 10'000. Wer abräumt und in die Siegesliste eingetragen wird, entscheidet das Voting auf swissmusicawards.ch, das bis und mit dem 21. April läuft. Die Preisverleihung findet am 8. Mai 2024 im Zürcher Hallenstadion statt.

Sei live dabei, gewinne Tickets für das Showcase Box aufklappen Box zuklappen Legende: So sah das letztes Jahr aus: das «SRF 3 Best Talent»-Showcase Damals auf der Bühne: Joya Marleen, Dana, Andryy, Valentino Vivace und als Überraschungs-Gäste Caroline Alves, Crimer und Marius Bear. SRF/Anna-Tia Buss Tickets für das «SRF 3 Best Talent»-Showcase kann man nicht kaufen, nur gewinnen. Teilnehmen kannst du via diesem Link. Wir drücken die Daumen!

Eine Woche vorher treten unsere drei «SRF 3 Best Talent»-Nominierten zum Showcase an und zeigen, was sie live drauf haben. Wir freuen uns auf den Event, der am Mittwoch, 1. Mai 2024, auf der Live Stage des SRF in Zürich über die Bühne geht.

Die Livesessions unserer Nominierten

03:36 Video Riana - «Losloh» (Livesession) | Best Talent – Dezember 2023 Aus SRF 3 Best Talent vom 05.12.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 36 Sekunden. 09:39 Video Shuttle - «Japanese Journey», «Treasure» & «Your Shoe Is Tied to the Other» Set (Livesession) | Best Talent – März 2023 Aus SRF 3 Best Talent vom 07.03.2023. abspielen. Laufzeit 9 Minuten 39 Sekunden. 03:56 Video Soft Loft - «Is It Me» (Livesession) | Best Talent – August 2023 Aus SRF 3 Best Talent vom 17.08.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 56 Sekunden.

Wie klingen die drei Nominierten?

Riana aus Appenzell ist das Mundart-Wunder der Schweiz. Die Musikerin überzeugt mit feinen Popsongs in ihrem Dialekt und ist ein grosses Versprechen für die Zukunft. Shuttle aus Fribourg hat ein Händchen für eigenwilligen, modernen und abenteuerlichen Electro-Sound. Und die Aargauer Band Soft Loft macht Indie-Musik, die viel Raum für softe, zarte und verletzliche Gefühle offenbart.

Was passiert beim Showcase?

Die drei Nominierten bekommen je eine Viertelstunde, in der sie zeigen können, was sie auf der Bühne draufhaben. Ob sie dabei Überraschungen im Gepäck haben, das verraten sie eventuell bereits im Warm-up im Radio auf SRF 3, ab 19 Uhr im punkt CH.

02:33 Video Andryy ist «SRF 3 Best Talent» Jahressieger Aus SRF 3 Best Talent vom 18.05.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 33 Sekunden.

Eröffnen wird den Abend Andryy. Der Winterthurer ist der Vorjahressieger. Der 30-Jährige hat sich mit seinem speziellen Mundart-Sound bereits eine grosse Fangemeinde erspielt und gehört mit Songs wie «Geisterfahrer», «Bruchpilot» oder «Kafitasse» längst zu den Dauerbrennern auf SRF 3.

Wo sehe ich das Showcase?

Die Live-Sause wird am 1. Mai 2024 ab 20 Uhr im Radio auf SRF 3 live übertragen sowie mit Bewegtbild auf srf.ch live gestreamt. Die Video-Aufzeichnung gibt’s kurz darauf auf Play SRF und Youtube nachzuschauen. Und zwei Tage später, am 3. Mai 2024, zeigen wir den Konzertabend auch im TV, um 20.10 Uhr auf SRF zwei.