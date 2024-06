Der Hit «Captain» hat sie bekannt gemacht, hinter Danitsa steckt aber noch viel mehr: Ihre Musik ist ein Kaleidoskop, ihre Stimme gleicht einem Chamäleon. Hier kommen Reggae, Rap, Trap, Soul und R'n'B zusammen. Ihr Debüt «ego» ist ein kleines Black-Music-Kunstwerk: durchdacht, mit Ecken und Kanten, intensiv, gehaltvoll und vor allem frisch.

01:22 Video Danitsa – «SRF 3 Best Talent» März Aus SRF 3 Musik vom 28.02.2018. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden.

Danitsa aus Genf zählt zu den Entdeckungen dieses noch jungen Musik-Jahres...

... und ist unser SRF 3 Best Talent im März.

Danitsas Sound zeichnet sich durch eine extreme Leichtigkeit aus. Ihre Stimme ist unvergleichlich. Ihr Slang mit französischen Sprenkeln und Patois einzigartig.

Ihr Vater Skankytone ist Reggae-Produzent, deshalb wurde ihr das kleine Bisschen Patois in ihrer Sing-Sprache quasi in die Wiege gelegt. Danitsa zog vor 10 Jahren von Paris nach Genf. Sie hat französische, kongolesische, tschadische, serbische und spanische Wurzeln. Die Internationalität in ihrem Sound kommt also nicht von ungefähr, genauso wie die verschiedenen Genres, die in ihrer Musik Hand in Hand gehen.

Der Sound von Danitsa ist wie eine Hängematte. Auf der einen Seite am R'n'B festgeknotet, auf der anderen beim Elektro befestigt. Man kann sich beim Anhören darin reinkuscheln und chillen.

Erst Anfang Februar gewann das Multitalent an den «Swiss Music Awards» den Stein in der Kategorie «Best Act Romandie». Das war allerdings erst der Beginn. Danitsa, die bürgerlich Shanna Nurkic heisst, startet jetzt richtig durch: Sie ist ein Versprechen für die Schweizer Musik.

01:28 Video Danitsa erhält den Swiss Music Award Aus SRF 3 Musik vom 09.02.2018. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden.

Wer ruft denn da Danitsa an?

In der Video-Challenge zeigt die Genfer Sängerin einen kleinen Teil ihres Tour-Allags. Sie reist von Ort zu Ort oder besser noch: Von Hotelzimmer zu Hotelzimmer. Eines davon hat sie als Location für die Challenge gewählt und inszeniert sich am Fenster mit einem Telefon (Fun Fact: Der Klingelton wird quasi als «Special Effect» via youtube eingespielt).

00:44 Video Videochallenge: Danitsa Aus SRF 3 Musik vom 16.03.2018. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.