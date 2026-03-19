- Die Mundart-Überflieger Hecht sind für vier Swiss Music Awards Nominiert – und zum dritten Mal in der Kategorie «Best Hit», bei der sie schon zweimal leer ausgegangen sind.
- Zoë Më, Megawatt, Gölä und Baby Volcano (und Alex Warren bei den internationalen Acts) haben jeweils zwei Chancen auf einen Betonklotz.
- Die 2026er SMA steigen im Hallenstadion in Zürich – hier gibt's den Live-Kommentar dazu mit nützlichen, aber vor allem unnützen Zusatz-Infos zur TV-Show.
Themen in diesem Liveticker
- Das H in Swiss Music Hawards steht für Heuchler
- Das U in «SMA» steht für «unabhängig»
- Aber was machen wir hier?
- Aber wer sind wir?
- Get your (alkoholfreie) Proseccos ready
Schimun Krausz
Musikredaktor
Schimun Krausz schreibt Texte und produziert Videos zu Musikthemen bei SRF 3, Social Media inklusive. The 1975 ist die beste Band der Welt und er lässt keine andere Meinung zu (also bis Frontmann Matty Healy sich endgültig ins gesellschaftliche Abseits gelabert hat).
Neil Werndli
Channel-Manager
Neil Werndli arbeitet hinter (und ab und zu auch vor) den Kulissen des Satireformats «Studio 404». Dem Musikjournalismus hat er eigentlich vor Jahren den Rücken gekehrt, für ein Sandwich und ein paar Freigetränke haut er aber trotzdem noch manchmal in die Tasten.