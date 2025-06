Gewinne Tickets für das Konzert von Nine Inch Nails

Am Donnerstag, 26.6.2025, spielt die Rockband Nine Inch Nails im Hallenstadion in Zürich. Hast du Lust, die amerikanische Band mit dem vielseitigen Soundtüftler und Gründer Trent Reznor live zu erleben? Fülle einfach das Formular unten aus und mit etwas Glück sind du und deine Begleitung dabei.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden direkt informiert.