Gratis ans Lieblingsfestival – mit SRF 3!

Ja, richtig gelesen! Jeden Dienstag während des Festivalsommers verlost SRF 3 Konzert- und Festivaltickets – im Radio, auf Instagram und in diesem Artikel.

Heute verlosen wir Tickets für folgende Konzerte am Stars in Town, das vom 30. Juli bis 8. August 2025 in Schaffhausen stattfindet:

Stehplatz-Tickets für Mittwoch, 30.07.2025 (Ellis Mano Band, Ugly Kid Joe, Alice Cooper)

Stehplatz-Tickets für Samstag, 02.08.2025 inkl. Backstageführung um 17.00 Uhr (Linda Elys, Nemo, Hecht)

Stehplatz-Tickets für Donnerstag, 07.08.2025 (Kontra K, Mimiks, Montez)

Stehplatz-Tickets für Freitag, 08.08.2025 inkl. Backstageführung um 17.00 Uhr (H-Blockx, Nothing But Thieves, Biffy Clyro)

Stehplatz-Tickets für Samstag, 09.08.2025 inkl. Backstageführung um 17.00 Uhr (Picture This, Pegasus, James Blunt)

Das ganze Programm findest du hier.

Hier findest du die Teilnahmebedingungen für Wettbewerbe und Verlosungen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden direkt informiert.