Gratis ans Lieblingsfestival – mit SRF 3!

Ja, richtig gelesen! Jeden Dienstag während des Festivalsommers verlost SRF 3 Konzert- und Festivaltickets – im Radio, auf Instagram und in diesem Artikel auf srf3.ch.

Heute verlosen wir Konzerttickets für das Moon and Stars (9. - 19. Juli 2026) für dich und deine Begleitung. Einfach das Formular unten ausfüllen und mit etwas Glück bist du mit dabei.

Für folgende Konzerte verlosen wir Tickets:

Stehplatz-Tickets für 12.07.2026 | Duran Duran, Hurts

Stehplatz-Tickets für 14.07.2026 | OneRepublic, Jessie J

Stehplatz-Tickets für 15.07.2026 | Lewis Capaldi, Giant Rooks

Stehplatz-Tickets für 17.07.2026 | Alan Walker, Rita Ora, The Kolors

Das ganze Programm findest du hier.

Hier findest du die Teilnahmebedingungen für Wettbewerbe und Verlosungen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden direkt informiert.