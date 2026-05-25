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Ticketzischtig Gewinne Konzerttickets für das Moon and Stars

25.05.2026, 21:08

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Gratis ans Lieblingsfestival – mit SRF 3!
Ja, richtig gelesen! Jeden Dienstag während des Festivalsommers verlost SRF 3 Konzert- und Festivaltickets – im Radio, auf Instagram und in diesem Artikel auf srf3.ch.

Heute verlosen wir Konzerttickets für das Moon and Stars (9. - 19. Juli 2026) für dich und deine Begleitung. Einfach das Formular unten ausfüllen und mit etwas Glück bist du mit dabei.

Für folgende Konzerte verlosen wir Tickets:

  • Stehplatz-Tickets für 12.07.2026 | Duran Duran, Hurts
  • Stehplatz-Tickets für 14.07.2026 | OneRepublic, Jessie J
  • Stehplatz-Tickets für 15.07.2026 | Lewis Capaldi, Giant Rooks
  • Stehplatz-Tickets für 17.07.2026 | Alan Walker, Rita Ora, The Kolors

Das ganze Programm findest du hier.

Hier findest du die Teilnahmebedingungen für Wettbewerbe und Verlosungen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden direkt informiert.

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