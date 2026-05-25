Gratis ans Lieblingsfestival – mit SRF 3!

Ja, richtig gelesen! Jeden Dienstag während des Festivalsommers verlost SRF 3 Konzert- und Festivaltickets – im Radio, auf Instagram und in diesem Artikel auf srf3.ch.

Heute verlosen wir Viertagespässe für das Open Air St. Gallen (25.–28. Juni 2026) für dich und deine Begleitung. Einfach das Formular unten ausfüllen und mit etwas Glück bist du mit dabei.

Das ganze Programm findest du hier.

Hier findest du die Teilnahmebedingungen für Wettbewerbe und Verlosungen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden direkt informiert.