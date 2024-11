Die Motive für Kapitalverbrechen wie Mord oder Totschlag sind vielfältig und sie gelten leider auch für Musiker und Musikerinnen. Enttäuschte Fanliebe, Bandenkriminalität im HipHop, Familientragödien oder Ritualmorde in der Black Metal-Szene: Wir rollen die mörderische Seite der Pop- und Rockwelt auf.

Wenn Fans zu Fanatikern werden

Der Amoklauf eines psychisch gestörten Ex-Marines in einem Rockclub in Columbus, Ohio schockierte die Welt vor 20 Jahren und hallt bis heute nach. Der Gitarrist der Metalband Pantera, Dimebag Darrell, wurde während eines Konzerts auf der Bühne erschossen.

Legende: Der Gitarrist der Metalband Pantera bei einem Konzert mit seiner Zweitband Damageplan einige Monate vor seinem Tod Keystone

Vier weitere Menschen kamen beim Massaker um, darunter der Amokläufer, welcher kurz vor den Schüssen auf Darrell angeblich gerufen haben soll: «Du hast Pantera zerstört!»

«Sorry, dass ich ihnen soviel Ärger gemacht habe»

Auf den Tag genau 24 Jahre vorher, am 8. Dezember 1980, hielt die Welt den Atem an, nachdem ein psychisch verwirrter Beatles-Fan sein Idol John Lennon vor seinem Appartement in New York umgebracht hatte. Der Mörder Mark Chapman liess sich am Nachmittag desselben Tages Lennon noch ein Album signieren.

Legende: Mark David Chapman auf einem Polizeifoto am Tag nach seinem Mord an John Lennon Keystone

Einige Stunden später kam Lennon aus dem Studio zurück. Chapman wartete noch immer vor dem Haus und schoss fünfmal auf den Ex-Beatle. Danach setzte er sich auf den Boden, liess sich ohne Widerstand festnehmen und entschuldigte sich bei den Polizisten mit den Worten: «Sorry, dass ich ihnen so viel Ärger gemacht habe.»

Im Zentrum des Hip-Hop-Krieges

Mitte der 90er-Jahre lieferten sich amerikanische Rapper eine blutige Auseinandersetzung, die mit den Morden an Tupac Shakur und The Notorious B.I.G. einen traurigen Höhepunkt erfuhren. Beide Morde wurden bis heute nicht aufgeklärt.

Legende: Notorious B.I.G. (bürgerlich: Christopher Wallace) bei einer Award Show 1995. Zwei Jahre später wurde er unter bis heute ungeklärten Umständen erschossen. Keystone

Im Zentrum des Konflikts zwischen Ost- und Westküsten-Rivalität stand auch das Hip-Hop-Label von Sean «P. Diddy» Combs aus Los Angeles, welcher momentan wegen zahlreicher Delikte im Gefängnis auf seinen Prozess wartet.

Tod und Teufel

Satanismus, brennende Kirchen, Mord: Was mit drastischen Provokationen in Norwegens Black Metal-Szene begann, steigerte sich in den 90er-Jahren in brutale Gewaltexzesse. Inspiriert von Okkultismus steigerten sich einige Musiker in einen rassistischen, antichristlichen und todes-verherrlichenden Nihilismus. Die Situation eskalierte mit zwei Ritualmorden innerhalb der Szene.

Legende: Der verurteilte Mörder und Sänger der Band Burzum, Vark Vikernes, 1994 vor Gericht in Norwegen. Keystone

Der Sänger der Band Burzum, Vark Vikernes, wurde 1993 wegen Mordes an einem Musikerkollegen, Brandstiftung und Besitz von Waffen und Sprengstoff zu 21 Jahren Haft verurteilt. Seit seiner Entlassung aus der Haft lebt er in Frankreich und betreibt im Internet Nazi-Propaganda.

Marvin Gaye wird vom Vater erschossen

Ein tragisches Familiendrama ereignete sich vor 40 Jahren in Los Angeles. Der berühmte Soulsänger Marvin Gaye feierte mit «Sexual Healing» soeben ein Comeback. Wegen Drogenproblemen zog er zurück in sein Elternhaus und wurde dort Zeuge eines heftigen Streits seiner Eltern.

Legende: Der Mörder von Marvin Gaye, sein Vater Marvin Gay senior wird 1984 in Los Angeles in Handschellen abgeführt. Keystone

Mit seinem Vater, einem gewalttätigen und alkoholkranken Prediger, hatte sich Marvin schon früher heftig gestritten. Dieses Mal eskalierte die Situation vollends. Nach Schlägen im Wohnzimmer tauchte der Vater im Zimmer des Sohnes auf. Ein Kampf, zwei Schüsse – Marvin Gaye starb am Abend vor seinem 45. Geburtstag.