Kopfüber singen, begleitet von Akrobatik in schwindelerregender Höhe – darauf müssen die Schweizer Fans nun verzichten.

Keine Saltos in Bern: Pink sagt Schweizer Konzert ab

Die Pink-Fans müssen heute stark sein. Einen Tag vor dem grossen Konzert im Berner Wankdorf-Stadion am 3. Juli muss die Sängerin ihren Auftritt wegen einer Erkrankung absagen. Nähere Angaben macht der Veranstalter nicht. Die Show kann nicht nachgeholt werden. Die Tickets können am Kaufort zurückgegeben werden.

Das ist Pink Box aufklappen Box zuklappen Pink, mit bürgerlichem Namen Alecia Beth Moore, wurde am 8. September 1979 geboren und ist heute 44 Jahre alt. Sie ist eine vielseitige US-amerikanische Sängerin, Songwriterin, Multiinstrumentalistin, Tänzerin und mehrfache Grammy-Preisträgerin. Pink hat zwei Kinder und gehört mit über 40 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Pop-Künstlerinnen der Gegenwart. In ihrer Karriere hat sie bisher neun Studioalben veröffentlicht.

Pink ist eine feste Grösse in der Popmusikszene – nicht nur aus musikalischen Gründen, sondern auch wegen ihrer aufwändigen Bühnenauftritte. Die 44-Jährige ist bekannt für ihre Fitness und ihren durchtrainierten Körper.

Die Fitness ist Grundvoraussetzung für ihre anspruchsvolle Luftakrobatik. Aber: Trotz ihrer Sportlichkeit ist eine derart aufwändige Show mit einer Erkrankung nicht möglich – oder sogar riskant.

Von der Turnhalle auf die Bühne

Pinks Talent für das Kunstturnen kommt nicht von ungefähr. Als Kind turnte sie von ihrem sechsten bis zu ihrem zwölften Lebensjahr und träumte immer davon, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Doch eines Tages wurde sie aus dem Team geworfen. Dieser Rückschlag spornte sie an. Jahre später beschloss sie, ihre Leidenschaft für Akrobatik in ihre Live-Shows zu integrieren und schuf damit quasi ihre eigene olympische Disziplin: die Gesangsakrobatik.

Pinks Akrobatik

1 / 4 Legende: Für solche Performances trainiert Pink mit der bekannten Luftakrobatin Dreya Weber. Getty Images/Roberto Ricciuti 2 / 4 Legende: Pink besuchte ein Konzert von Cher und sah die akrobatischen Einlagen der Tänzerinnen und wollte das auch machen. Keystone/Ennio Leanza 3 / 4 Legende: Für gewisse Stunts braucht Pink mehr als vier Monate Training. Keystone/Walter Bieri 4 / 4 Legende: Pink ist für ihre Stunts auf ihre Gesundheit angewiesen. Keystone/Walter Bieri

SRF-Kunstturnexperte Roman Schweizer betont: «Man sieht Pink ihre Kunstturnvergangenheit an.» Ihre Darbietung mit Gesang sei weltweit einzigartig. Um für eine solche Show gerüstet zu sein, sei tägliches Training notwendig, so Schweizer. Im Alter von 44 Jahren müsse man auch anders trainieren. Die Trainingseinheiten werden kürzer, dafür aber häufiger, weil der Körper mehr Erholung brauche.

Gesangliche Herausforderungen

Pink singt ihre Songs bekanntlich kopfüber, während sie Saltos dreht oder durch die Höhe eines Stadions katapultiert wird. Eine Kombination, die auch Vocal-Coach und Sängerin Freda Goodlett unglaublich findet. Sie hat in ihrer Karriere schon mit vielen Musikern gearbeitet, darunter The Jacksons oder Boney M.

«Rumpfstabilität ist sehr wichtig beim Singen mit akrobatischen Elementen», sagt Freda Goodlett. Die Amerikanerin trainiert ihren Rumpf und singt dabei, während ihre Trainerin auf ihrem Bauch steht. Nebst der körperlichen Fitness und der ständigen Übung geht es auch um die Art des Singens. Pink singt während solchen akrobatischen Teilen keine Balladen, sondern nur kraftvolle Songs, bei denen sie mit der Bruststimme singt.

Unerschrocken: Pinks schnelle Rückkehr nach einem Unfall

Im Jahr 2010 erlitt die Pop-Ikone während eines Auftritts in Nürnberg einen Sturz, der sie ins Krankenhaus brachte. Doch Angst und langwierige Erholungspausen gehören nicht zu Pinks Wesenszügen. Bereits innerhalb einer Woche stand sie wieder auf der Bühne.

Der Kunstturnexperte Roman Schweizer erklärt: «In einem Sport wie Kunstturnen gehören Unfälle dazu. Die Analyse der Geschehnisse ist sehr wichtig, und es ist auch richtig, den Stunt möglichst schnell wieder auszuführen.» Pink zeigt in ihrer Performance, dass sie ihren Kindheitstraum auf ihre Weise doch erfüllt hat, eine Turnerin zu werden.