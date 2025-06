Am 2. Juli 2025 spielt das Blues-Rock-Duo aus Ohio in The Hall in Zürich. Gewinne hier Tickets für das Konzert.

Nach langem Warten kommen Dan Auerbach und Patrick Carney von The Black Keys endlich wieder in die Schweiz. Am 2. Juli 2025 spielen sie in The Hall in Zürich. Das Konzert ist bereits ausverkauft – hier hast du noch die (letzte) Chance auf Tickets. Einfach das Formular unten ausfüllen und mit etwas Glück gewinnst du die Tickets für dich und deine Begleitung.

Hier findest du die Teilnahmebedingungen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden direkt informiert.